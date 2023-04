Inseparabili – Dead Ringers: dove vedere la serie tv

Il prossimo 21 aprile uscirà una nuova serie televisiva dal titolo “Inseparabili – Dead Ringers” con Rachel Weisz. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, dove vedere questa nuova e attesissima serie Tv.

Inseparabili – Dead Ringers: di cosa parla la serie televisiva

Manca poco al debutto della nuova serie televisiva “Inseparabili – Dead Ringers” ideata e scritta dalla drammaturga e sceneggiatrice britannica Alice Birch. La serie è un remake, in chiave moderna, dell’omonimo film del 1988 di David Cronenberg, con un punto di vista prettamente femminile. Se nel film i protagonisti erano due gemelli, nella serie televisiva le protagoniste sono invece due gemelle, Elliot e Beverly Mantle, entrambe medici specializzati in ginecologia e ostetricia. Beverly ed Elliot condividono davvero tutto, dalle droghe, agli amanti, dalle scelte professionali a quelle di vita. Entrambe hanno inoltre il forte desiderio di migliorare l’assistenza sanitaria per le donne, superando finalmente alcune pratiche antiquate. Pur di raggiungere questo obiettivo, le due gemelle saranno costrette a effettuare scelte molto difficili e arriveranno addirittura a spingersi oltre i confini dell’etica medica. Il loro rapporto simbiotico verrà inoltre stravolto dall’arrivo di una donna nella vita di Beverly.

Inseparabili – Dead Ringers: il cast

Se nel film di Cronenberg i due gemelli erano entrambi interpretati da un mostro sacro del cinema come Jeremy Irons, anche la serie televisiva vede, nel ruolo delle gemelle Mantle, un’altra grandissima attrice come Rachel Weisz, premio Oscar per la miglior attrice non protagonista nel film “The Constant Gardener – La Cospirazione” del 2005 L’interpretazione di Rachel Weisz nella serie televisiva è davvero da applausi, interpretare due personaggi diversi è sicuramente una sfida non facile, la Weisz però se la cava egregiamente, dimostrandosi davvero molto abile a lasciare Beverly fuori da Elliot e viceversa. Anche senza il cambio di abiti, che rende più facile al pubblico capire quando in scena c’è Elliot piuttosto che Beverly, la differenza tra le due è comunque evidente grazie all’interpretazione della Weisz.

Oltre a Rachel Weisz, nel cast della serie televisiva “Inseparabili – Dead Ringers“, troviamo l’attrice canadese Britne Oldford nei panni di Genevieve, l’attrice, attivista e poetessa cino-americana Poppy Liu, nel ruolo di Greta, l’attore statunitense Micheal Chernus nei panni di Tom, l’attrice statunitense Jennifer Ehle, nota per aver interpretato Elizabeth Bennet nella versione televisiva di “Orgoglio e Pregiudizio” del 1995, nel ruolo di Rebecca, e l’attrice statunitense Emily Meade che interpreta Susan.

Non resta che aspettare con ansia il 21 aprile per vedere questa serie televisiva che promette davvero di tenere gli spettatori incollati al teleschermo.

Inseparabili – Dead Ringers: quando esce e dove vedere la serie televisiva

La serie televisiva “Inseparabili – Dead Ringers”, remake in chiave moderna del film del 1988 di David Cronenberg, sarà disponibile a partire da venerdì 21 aprile 2023 in esclusiva sulla piattaforma di streaming Prime Video. Per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento a Prime su Amazon, scegliendo tra il piano annuale a 49,99 euro e quello mensile a 4,99 euro. La serie televisiva è composta da 6 episodi di una durata di circa 50 minuti ciascuno.