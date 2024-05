Nel mondo della moda, il desiderio di ogni fashion victim, ma non solo, è quello di possedere un it-bag. Dalle iconiche Birkin di Hermès alle affascinanti Baguette di Fendi, tutte le ragazze sognano di sfoggiare almeno una volta nella vita una borsa di marca che incarna l’eleganza e il prestigio del lusso.

Tuttavia, spesso questo desiderio si scontra con il budget limitato. Fortunatamente, con l’aumento delle opzioni accessibili e di design di alta qualità, è possibile aggiungere un tocco di lusso al proprio guardaroba senza dover svuotare il portafoglio. In questo articolo, esploreremo le dieci borse firmate più iconiche sotto i 1000 euro.

Le 10 borse firmate sotto i 1000 euro: i modelli più ricercati

Pochette Uptown – Saint Laurent

Indipendentemente dal tuo stile, questa pochette in pelle goffrata di Saint Laurent sarà la compagna perfetta per le tue serate più chic e le cene eleganti. Caratterizzata dal distintivo logo dorato di YSL, la pochette Uptown è la scelta ideale per completare sia un outfit casual, come jeans e blazer, che un elegante abito cut-out.

Mini Ophidia – Gucci

Gucci, con la sua iconica linea Ophidia, ci presenta un autentico gioiello da indossare a spalla. Realizzata con il prestigioso tessuto GG Supreme in tonalità beige ed ebano, questa la mini bag Ophidia è impreziosita dall’inconfondibile logo Doppia G. Completa di una sottile catenella che offre la libertà di portarla sia a mano che a tracolla, questa borsa si adatta perfettamente a ogni tua esigenza di stile.

Le Grand Bambino – Jacquemus

Tra le borse di lusso più ambite, non possiamo dimenticare Le Grand Bambino di Jacquemus. Si tratta di una delle creazioni più versatili all’interno della sua collezione di mini-bag. Realizzata con pregiato design in canvas, questa borsa è disponibile in una vasta gamma di colori, che spaziano dai toni classici come bianco, nero e burgundy, fino a opzioni più vivaci come rosa, khaki e arancione.

Vivienne’s clutch – Vivienne Westwood

La pochette Vivienne’s in morbida pelle è un omaggio alla visionaria fondatrice del brand. Questo accessorio classico si distingue per la sua chiusura a scatto dal fascino vintage e per l’emblematico Orb in rilievo sul davanti, un chiaro omaggio al simbolo con cui Vivienne Westwood ha sempre espresso il suo stile unico, perfettamente bilanciato tra tradizione e innovazione.

The tote bag – Marc Jacobs

La Tote Bag di Marc Jacobs porta con sé uno stile senza tempo, arricchito dal tocco distintivo di Marc. Realizzata in resistente tela di cotone, questa silhouette è progettata per acquisire un carattere unico nel tempo, offrendo un look autentico e casual. Dotata di una robusta chiusura con zip, una pratica tasca frontale e uno scomparto interno, la borsa in tela è l’ideale compagna per le commissioni quotidiane o per l’ufficio.

Mini Hobo – Valentino Garavani

La Mini Hobo VLogo Signature di Valentino Garavani, realizzata in pregiato vitello granato, è progettata per essere comodamente indossata a spalla grazie al suo manico estendibile. Il logo, rivestito in pelle, e le parti metalliche con finitura ottone anticato aggiungono un tocco di eleganza. La chiusura a zip e la pratica tasca piatta completano il design funzionale e raffinato. La Mini Hobo è disponibile in tre affascinanti colorazioni: nero, rosa e bianco avorio.

Mini borsa Re-Edition 2005 – Prada

La borsa a spalla Prada Re-Edition 2005, ispirata all’iconica mini hobo, viene riproposta in Re-Nylon, un filato di nylon rigenerato ottenuto dal riciclo e dalla purificazione di materie plastiche raccolte negli oceani. Questa mini bag, pratica e dal carattere femminile, è impreziosita da dettagli in iconica pelle Saffiano. Disponibile in più colorazioni, è possibile abbinarla facilmente a tutti i tuoi outfit.

Borsa Tote Micro Falabella – Stella McCartney

Riconoscibile al primo sguardo per la sua catena a losanghe, la borsa tote micro Falabella di Stella McCartney è un’autentica dichiarazione di stile. Realizzata in modo sostenibile con l’esclusivo tessuto vegano Shaggy Deer dalla finitura semi-lucida, questa borsa tote incarna l’impegno per la moda etica e cruelty-free. La catena Falabella, intrecciata a mano con cotone biologico certificato GOTS, aggiunge un tocco di artigianalità e raffinatezza.

Hortensia Bag – Wandler

Lavorata con pregiata pelle di vitello italiana, l’Hortensia Bag di Wandler incarna l’eccellenza artigianale e lo stile sofisticato che caratterizzano il marchio. La sua forma spigolosa e moderna coniuga audacia e tradizione, conferendo alla borsa un carattere unico e distintivo. Disponibile in tantissimi colori, puoi portarla comodamente a tracolla durante il tempo libero o a mano in ufficio, attirando sempre l’attenzione con il suo fascino irresistibile.

Midi New York – DeMellier

La Midi New York di DeMellier rappresenta il profondo amore per la città straordinaria di New York. La sua silhouette moderna e senza tempo, arricchita da discrete finiture di lusso, la rendono l’accessorio ideale per il giorno. L’interno, dotato di un magnete, assicura una chiusura sicura, mentre la base completata di piedini in metallo, conferisce stabilità e stile. Con le dimensioni perfette per trasportare l’essenziale, questa borsa si rivela la compagna ideale per affrontare la giornata con stile e praticità.