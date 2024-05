Sgonfiare le gambe: la beauty routine

Per sgonfiare le gambe le formule come lozioni e rimedi naturali aiutano a renderle toniche e leggere per la stagione.

Le gambe sono sicuramente sinonimo di bellezza e di piacere anche per gli occhi di chi guarda. Questo lato del corpo, a seguito anche di un lavoro sedentario, può essere pesante o eccessivamente gonfio. Per sgonfiare le gambe e averle maggiormente leggere e meno pesanti, sono diversi i consigli qui raccomandati e i trattamenti da seguire.

Sgonfiare le gambe

Le gambe possono apparire gonfie oppure ingrossate portando così a una difficoltà e anche a un malessere che riguarda questa zona. Per sgonfiare le gambe è necessario procedere con pratiche adatte e mirate per ottenere risultati utili. Affidarsi a trattamenti e rimedi validi sicuramente aiuta ad avere gambe più leggere e maggiormente drenanti.

Prima di tutto, l’alimentazione andrebbe rivista e modificata. Come affermano gli esperti, sarebbe utile iniziare i pasti con una porzione di verdure come lattuga o cetriolo che, essendo ricchi di acqua, aiutano a sfoggiare e quindi drenare. Gli infusi e le tisane a base di betulla, equiseto ed estratto di ananas sono ulteriormente indicati.

Per sgonfiare le gambe bisogna anche rendere maggiormente funzionale l’attività del microcircolo e della circolazione venosa. A tal proposito, si consiglia un esercizio e attività fisica come la power walk, ovvero un tipo di camminata da svolgere a passo rapido per almeno 20 minuti. Ci sono poi una serie di sport acquatici come il nuoto e l’acquagym che hanno queste potenzialità.

In commercio si trovano poi delle creme e degli unguenti che, applicati sulle gambe, aiutano sicuramente a sgonfiare e a drenare. Sono formule e lozioni a base di elementi naturali come l’estratto di guaranà oppure la caffeina che stimolano il metabolismo aiutando così a drenare e ridurre il gonfiore delle gambe.

Sgonfiare le gambe: cause

Insieme ai consigli e ai rimedi validi ed efficaci che sono stati proposti per sgonfiare le gambe, bisogna anche capire quali sono le possibili cause per cui questa zona del corpo tende a gonfiarsi. La ritenzione idrica, insieme alla cellulite, è un inestetismo comune ma al tempo stesso è da considerare una delle possibili cause delle gambe gonfie.

Bisogna anche capire se questo tipo di gonfiore è localizzato soltanto nella zona delle gambe oppure si estende. In tal caso, è sempre bene parlarne con un esperto del settore in modo da capire i possibili motivi, ma anche trovare insieme delle soluzioni che siano maggiormente benefiche e vantaggiose per le gambe e quindi per la salute.

Svolgere un lavoro particolarmente sedentario come stare al computer per buona parte della giornata sicuramente non aiuta. Per sgonfiare le gambe sarebbe utile, ogni tanto, fare delle pause in modo da alleggerire e ridurre il gonfiore presente su questa zona. Si consiglia poi l’uso di scarpe e di calzature adeguate che possono aiutare e che non siano troppo alte.

Sgonfiare le gambe: prodotti

Sono diverse le creme e le lozioni da applicare sulle gambe e da comprare online sul noto e-commerce. Proprio su Amazon cliccando la foto si notano le caratteristiche. Qui sotto una breve classifica delle tre formule migliori per sgonfiare le gambe e averle più leggere e toniche.

1)Mar Morto bende riducenti monouso anticellulite

Sono delle bende a base di sali del Mar Morto dal potere levigante che aiutano a ridurre e contrastare un inestetismo come la cellulite. Migliorano la pesantezza delle gambe andando così a ridurre il gonfiore. Sono a base di elementi naturali come la centella asiatica, il fucus e la betulla che hanno proprio queste caratteristiche.

2)Ribovita drenante forte detox

Una formula drenante a base di estratti di anguria, pilosella ed equiseto che aiuta a favorire il processo di drenaggio e di detox dell’organismo. Migliora la salute delle gambe per una pancia piatta e delle gambe snelle e toniche. Basta diluire alcune gocce in un bicchiere per poi ingoiare.

3)Visaven forte trattamento gambe gonfie e pesanti

Un integratore in compresse a base di elementi naturali come la centella che combatte il gonfiore e la pesantezza delle gambe e dei piedi. Adatto per coloro che stanno seduti o in piedi per troppe ore. Una formula drenante senza controindicazioni indicata anche per le vene varicose.

Oltre ai consigli qui menzionati, ecco altri suggerimenti utili per sgonfiare le gambe e fare in modo che appaiano più snelle.