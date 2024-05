Sarah Toscano è una giovanissima cantante, nonché una delle finaliste di Amici 23. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Sarah Toscano, chi è: età, origini, altezza

Il prossimo 18 maggio andrà in onda la finalissima di Amici 23, che vedrà la cantante Sarah Toscano in gara per la vittoria finale. Sarah è nata a Vigevano, in provincia di Pavia, nel 2006, ha quindi 18 anni e ha un fratello di nome Lorenzo. Non si sa molto della vita di Sarah, sappiamo però che oltre alla musica è una grande sportiva, gioca infatti a tennis, e fa parte della serie C femminile di questo sport. Al suo ingresso nella scuola di Amici, è stata presentata così da Maria De Filippi: “Sarah si definisce testarda, disordinata, indipendente e competitiva.” Per Sarah Toscano cantare è una liberazione, canta infatti tutto quello che le passa per la testa. Il padre di Sarah aveva rilasciato una intervista a DiPiù, parlando delle sue preoccupazioni: “la mia paura è che quando Sarah uscirà dalla parentesi di Amici non riesca a rientrare nel mondo reale. Non vorrei che il mondo dello spettacolo la condizionasse, è questa la mia preoccupazione. Per questo io e sua madre abbiamo deciso di iscriverla a scuola come privatista visto che quest’anno non ha potuto continuare il suo percorso scolastico da studentessa di Liceo Linguistico. Non si sa mai nella vita.” Per quanto riguarda la sua vita privata, non sappiamo se al momento Sarah sia fidanzata o meno, anche se qualche mese fa si era parlato di un flirt con un altro allievo della scuola di Amici, ovvero Holy Francisco, con cui c’era stato anche un bacio. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già 114mila follower.

Sarah Toscano: in finale ad Amici 23

Come abbiamo appena visto, Sarah Toscano è una giovanissima cantante nonché una delle finaliste di Amici 23 di Maria De Filippi. Finale che andrà in onda sabato 18 maggio 2024. Ai casting di Amici aveva conquistato subito sia Rudy Zerbi che Anna Pettinelli decidendo poi di proseguire con Lorella Cuccarini. Nel corso della prima puntata, Sarah si era esibita con il brano “Touché” e una cover di “Del Verde” di Calcutta. Il 5 gennaio invece ha vinto la gara degli inediti con il brano “Mappamondo”, con il giudizio di Ermal Meta. Sarah, prima di entrare nella scuola di Amici, aveva già pubblicato un Ep dal titolo “9 giugno” e, nel 2022, è stata tra i finalisti di Area Sanremo. Nonostante non sia stata scelta per Sanremo Giovani, Sarah Toscano ha comunque ricevuto la Targa dedicata a Vittorio De Scalzi. Il talento di Sarah è stato confermato ad Amici, vedremo se sarà lei la vincitrice di questa edizione. Appuntamento a sabato 18 maggio per scoprirlo!

