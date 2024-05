Quando esce la seconda parte della terza stagione di “Bridgerton“? Quante puntate sono? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Bridgerton 3 parte 2: quando esce, quante puntate

Da oggi, 16 maggio 2024, sono disponibili i quattro episodi della prima parte della terza stagione di una delle serie televisive più amate in assoluto, ovvero “Bridgerton”. I tanti fan della serie si stanno però già chiedendo quando uscirà la seconda parte di questa terza stagione che è stata, appunto, divisa in due parti. “Bridgerton 3, parte 2″ uscirà il prossimo 13 giugno, sempre in esclusiva su Netflix. Anche la seconda parte della stagione sarà composta da 4 puntate. Vi ricordo che poter vedere questa serie televisiva è necessario avere un abbonamento a Netflix, per farlo basta iscriversi alla piattaforma e scegliere uno tra i piani disponibili, da quello più economico a quello premium.

Bridgerton 3, parte 2: le anticipazioni

Come abbiamo appena visto, la seconda parte della terza stagione della serie televisiva “Bridgerton” uscirà su Netflix il prossimo 13 giugno, mentre la prima parte è disponibile da oggi, 16 maggio 2024. Dopo un anno di attesa, i fan di questa serie televisiva possono finalmente scoprire cosa accadrà ai loro personaggi preferiti. La serie, tratta dai romanzi di Julia Quinn, è una delle più amate, per questo è stata fatto anche uno spin off, ovvero “La regina Carlotta: una storia di Bridgerton”. Ma, cosa devono aspettarsi i fan da questa terza stagione? Ad essere approfondito in questa stagione è il legame tra Colin Bridgerton, interpretato da Luke Newton, e Penelope Featherington, interpretata da Nicola Coughlan. Penelope, dopo aver udito le parole denigratorie di Colin verso di lei, ha finalmente messo da parte la cotta che aveva per lui da così tanto tempo. La donna è però fermamente decisa a trovare un marito in grado di garantirle indipendenza al fine di poter continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da madre e sorelle. Colin, nel mentre, non è contento dell’atteggiamenteo diverso che Penelope ha nei suoi confronti, visto che lei era l’unica persona che lo apprezzava per come era realmente. Il giovane si propone per farle da mentore, per aiutarla a ritrovare fiducia in se stessa ma, nel corso delle lezioni, Colin si renderà conto che forse prova per lei qualcosa di più di una semplice amicizia. Per Penelope inoltre, in questa stagione, sarà molto più difficile riuscire a nascondere il suo alter ego di Lady Whistledown. Nuove amicizie, colpi di scena, scene bollenti, questa terza stagione sarà davvero super indimenticabile per tutti i fan. Al momento non abbiamo anticipazioni circa la trama della seconda parte della terza stagione, ma con molta probabilità verranno risolti tutti i dubbi che ci saranno in questi primi quattro episodi della prima parte. Quindi, se non li avete ancora visti, è ora di accendere Netflix e gustarveli tutti!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Baby Reindeer: tutto sulla storia vera della serie Netflix

Mercoledì 2, al via le riprese: cast, trama, quando esce