Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l‘oroscopo dal 20 al 26 maggio 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana dal 20 al 26 maggio 2024

Nel corso di questa settimana Venere e Giove lasceranno il segno del Toro per entrare in quello dei Gemelli, portando tante novità in particolare per i segni di Aria. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio l’oroscopo per la settimana dal 20 al 26 maggio 2024, segno per segno.

L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 20 al 26 maggio 2024 per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme l’oroscopo dal 20 al 26 maggio 2024 segno per segno:

Ariete: la settimana inizierà con tanto nervosismo, soprattutto in ambito lavorativo dove non mancheranno le discussioni. Ottime notizie invece in amore, Venere è con voi, chi è single potrebbe conoscere qualcuno di molto speciale.

Toro: da venerdì Giove e Venere lasceranno il vostro segno e daranno il via a un periodo piuttosto sottotono, da ogni punto di vista. Se avete de progetti cercate di realizzarvi entro venerdì.

Gemelli: grandi notizie per tutti voi, sta per iniziare un periodo davvero super, sia in ambito lavorativo, dove non mancheranno le soddisfazioni, ,ma soprattutto in ambito sentimentale. Passione e romanticismo saranno alle stelle.

Cancro: ottima settimana, potrebbe esserci qualche imprevisto sul lavoro ma lo risolverete senza troppi problemi. In amore dovete avere pazienza, le cose andranno presto per il verso giusto. Regalatevi del tempo per fare ciò che vi piace.

Leone: Venere e Giove sono pronti a tornare dalla vostra parte. In amore sarà un periodo magico, sia per chi è in coppia sia per chi è single, che potrebbe fare incontri interessanti. Sul lavoro non mancheranno le soddisfazioni e chissà anche le promozioni.

Vergine: non sarà una settimana particolarmente tranquilla, potrebbero infatti esserci diverse discussioni con il partner, soprattutto a causa della gelosia. Anche sul lavoro gli imprevisti saranno all'ordine del giorno.

Bilancia: belle notizie per tutti voi, Giove e Venere torneranno dalla vostra parte. In amore le cose non potrebbero andare meglio, alcuni di voi saranno finalmente pronti per fare il grande passo!

Scorpione: settimana di alti e bassi. In ambito lavorativo potreste andare incontro a imprevisti e non mancheranno le discussioni con i colleghi. In amore alternerete momenti di passione ad altri di tensione. Cercate di non prendervela per ogni cosa.

Sagittario: Giove e Venere entreranno in opposizione e daranno il via a un periodo piuttosto complicato, in particolare sul piano sentimentale. Alcuni di voi potrebbero arrivare a mettere in discussione la relazione.

Capricorno: settimana piuttosto tranquilla, da ogni punto di vista. In amore le cose procedono in maniera serena, e anche sul lavoro non dovrebbero esserci intoppi. Sì a una bella gita fuori porta nel fine settimana.

Acquario: dopo un periodo complicato, ecco che sta per tornare il sereno, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Venere tornerà infatti dalla vostra parte e darà il via a un periodo davvero magico all'insegna del romanticismo e della passione. Approfittatene!

Pesci: questa settimana darà il via a un periodo difficile, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Possibili litigi con il partner, ma anche con familiari e amici. Sul lavoro settimana abbastanza tranquilla.

