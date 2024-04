Giulia Ottorini è una giovane tiktoker che in questi giorni ha partecipato a diversi eventi in California insieme al rapper Fedez. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Fedez al Coachella con Giulia Ottorini, chi è la tiktoker?

Come testimoniano le tante storie pubblicate sul suo profilo Instagram, Fedez si trova in California, partecipando a diversi eventi al Coachella 2024. Insieme a lui c’era anche la giovane tiktoker Giulia Ottorini. Alcuni hanno pensato a un possibile flirt tra il rapper e la creator, ma in realtà non erano soli, i due hanno diversi amici in comune ed erano appunto al Festival in tanti. Ma, chi è Giulia Ottorini? Giulia come detto è una nota tiktoker, ha 21 anni ed è di Bologna. La Ottorini è anche molto nota per aver ottenuto grandi guadagni con la piattaforma per adulti di OnlyFans, tanto da essere finita nel mirino della Guardia di Finanza. Inoltre pare che la giovane si sia anche vantata di aver speso in un solo giorno ben 30mila euro. Ma ecco cosa aveva detto lo scorso anno raccontando i suoi esordi: “ho cominciato ad avere successo grazie ai miei video in cui twerkavo, che facevo da quando avevo 18 anni.” Per quanto invece riguarda la sua vita sentimentale, Giulia Ottorini è stata fidanzata con il rapper MamboLosco. Ecco cosa aveva raccontato la tiktoker: “ci siamo visti a una festa privata. Lui era amico di amici. Successivamente, il nostro amici ha continuato a invitarmi ad altre feste in cui c’era lo stesso gruppo di persone. Piano piano ci siamo conosciuti meglio e ci siamo intesi.” Nonostante la differenza di età, di circa 11 anni, i due si sono fidanzati e sono stati insieme per circa due anni. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire anche su Instagram, dove a oggi ha oltre 1 milione di follower.

Fedez al Coachella con Giulia Ottorini, Chiara Ferragni in silenzio social

Fedez si trova da circa una settimana in California, partecipando anche al Coachella Festival insieme a un gruppo di amici, tra cui anche la tiktokr Giulia Ottorini. Il rapper è volato negli States subito dopo la messa in onda dell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani per “Belve“, intervista nella quale ha parlato anche della fine del matrimonio con Chiara Ferragni, arrivando a commuoversi, affermando che comunque vada Chiara rimarrà sempre la donna più importante della sua vita. L’influencer e imprenditrice invece è ancora in silenzio social, è da quando è tornata da Dubai che non posta nulla. Di recente è stata avvistata allo stadio di Cremona. come testimoniano anche le foto pubblicate dalla madre della Ferragni, Marina Di Guardo su Instagram. Al momento Chiara Ferragni non ha detto nulla riguardo a questo suo nuovo silenzio social, staremo a vedere quando l’influencer tornerà a pubblicare.

