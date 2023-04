Dead Ringers (Inseparabili): il cast della serie tv

Dead Ringers, che in italiano si intitola Inseparabili, è una nuova serie tv drammatica, thriller e horror, particolarmente attesa. Si tratta di una rivisitazione del thriller di David Cronenberg. Scopriamo insieme il cast della serie tv.

Dead Ringers (Inseparabili) arriva su Prime Video

Nel mese di aprile Prime Video ha offerto e sta continuando ad offrire tantissime novità nel suo catalogo. Sono usciti moltissimi film nuovi, nuove serie tv, show e documentari, tutti da non perdere. Uno di questi è senza dubbio Dead Ringers, che in Italia è stato intitolato Inseparabili, una serie tv drammatica, thriller e horror di grande impatto. Si tratta di una rivisitazione in chiave moderna dell’omonimo film del 1988 di David Cronenberg, con Jeremy Irons. Una storia davvero molto appassionante, con tratti decisamente drammatici e spaventosi, che parla di due gemelle disposte a qualsiasi cosa per raggiungere i propri obiettivi. Una serie tv molto attesa, sicuramente molto appassionante, in grado di tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo.

Dead Ringers è prodotta da Alice Birch, Anne Carey, Sean Durkin, Megan Ellison, Erica Kay e Ali Krug e sarà disponibile su Prime Video a partire dal 21 aprile, per tutti gli utenti della piattaforma di streaming. Racherl Weisz è l’attrice che interpreta i due personaggi principali. Un doppio ruolo in cui ha potuto dimostrare tutto il suo grande talento. Dead Ringers (Inseparabili) racconta la storia di due gemelle che hanno sempre condiviso tutto, dalle droghe agli amanti, che di professione fanno le ginecologhe. Il loro scopo è quello di fare in modo che l’assicurazione sanitaria delle donne sia una priorità assoluta. E per raggiungere questo obiettivo sembrano essere realmente disposte a tutto, anche a superare i limiti dell’etica medica. Le due dimostrano fin da subito di avere un desiderio sfacciato di fare tutto ciò che è in loro potere per sfidare le pratiche antiquate e portare in primo piano l’assistenza medica. Nel trailer rilasciato, una delle due protagoniste spiega di voler cambiare il modo in cui le donne partoriscono.

Dead Ringers (Inseparabili): il cast della serie tv



Dead Ringers è una serie tv davvero appassionante. Un genere molto particolare, che riprende l’omonimo film thriller di David Cronenberg, in chiave contemporanea. Una storia che sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico, tenendolo con il fiato sospeso, anche grazie ai tantissimi colpi di scena. Rachel Weisz ha avuto l’arduo compito di dover interpretare due personaggi diversi, anche se “inseparabili”, come recita il titolo. Si tratta delle due gemelle protagoniste della serie, che avranno il suo volto. Una grande prova di recitazione quella di un doppio ruolo, che l’attrice ha saputo portare a termine con grande bravura e grande talento. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul cast della serie.

Gli attori e i personaggi presenti nella serie Dead Ringers (Inseparabili) sono: