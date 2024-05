Al via la nuova edizione del reality show “Il contadino cerca moglie” sul Nove. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, chi sono i concorrenti di questa edizione.

Il contadino cerca moglie 2024: chi sono i concorrenti

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, sta per cominciare la nuova stagione del dating show “Il contadino cerca moglie“, condotto ancora una volta da Gabriele Corsi. Mercoledì sera, 15 maggio, è andata in onda la puntata speciale per presentare quelli che sono i concorrenti della nuova stagione del programma televisivo. Andiamo a vedere quindi insieme chi sono i concorrenti de “Il contadino cerca moglie 2024″:

Annamaria: è l’unico concorrente donna di questa edizione, ha 26 anni è viene da Volterra, in Toscana. Vive in una riserva naturale, tra cervi, cavalli, daini e accanto a un castello del Quattrocento.

Roberto : 24 anni, di Udine, è un allevatore montanaro che gestisce una azienda agricola assieme al fratello e alla madre.

Mauro: di Olgiate Comasco, ha 35 anni e gestisce assieme alla sua famiglia un'azienda nei pressi del Lago di Como. Voleva fare il ciclista ma è diventato contadino senza rimpianti.

Giuseppe : 31 anni, di Loreto Aprutino, in provincia di Pescara. E' un contadino eclettico che, stanco della città, da ormai quattro anni, si è traferito in campagna, lasciando così la carriera di avvocato.

Marco: di Magliano de' Marsi, in provincia dell'Aquila, gestisce una azienda chiamata La Rinascita, per ricordarsi di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà.

Davide : 29 anni, di Grone in provincia di Bergamo. Anche lui ha scelto di lasciare la città per trasferisci in campagna e allevare mucche.

Loris: 48 anni è un contadino romagnolo "poeta", proviene da una famiglia di produttori di frutta Carpineta, vicino a Cesena.

48 anni è un contadino romagnolo “poeta”, proviene da una famiglia di produttori di frutta Carpineta, vicino a Cesena. I fratelli Marco e Mattia Paris: il primo 32 anni, il secondo 27, di Montefalco in provincia di Perugia. Marco ha deciso di investire tutti i suoi risparmi per realizzare il sogno di avere una fattoria e occuparsi degli animali. Mattia invece è il responsabile di tutte le coltivazioni e delle terre dell’azienda.

Il contadino cerca moglie 2024: come funziona e quando inizia

“Il contadino cerca moglie” è un dating show dove ci sono 9 contadini (e contadine) che inizialmente fanno un appello alle persone single di abbandonare la città per andare a vivere in fattoria. I contadini/e sceglieranno poi 3 persone single che porteranno con loro nella propria fattoria mettendole alla prova con la vita di campagna. I concorrenti potranno così capire se coloro che hanno scelto sono adatti alla vita di campagna e viceversa. Ogni concorrente può eliminare le/i pretendenti. Alla fine ogni contadino/a può scegliere uno dei pretendenti. Anche quest’anno alla conduzione del programma troviamo Gabriele Corsi. “Il contadino cerca moglie” va in onda sul Canale Nove. Per il momento c’è stata solamente la puntata speciale di presentazione dei concorrenti.

