Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” Ermal Meta ha raccontato l’emozione di diventare presto padre, oltre a rivelare il nome della piccola. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come si chiamerà la prima figlia del cantante.

Ermal Meta: il nome della figlia

Qualche settimana fa con un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, il cantante Ermal Meta ha rivelato che presto diventerà padre di una bambina, in quanto la sua compagna, Chiara Sturdà, è incinta. Ieri, domenica 12 maggio, il cantante di origini albanesi è stato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, e ha parlato dell’emozione di diventare padre. La piccola nascerà tra poco, a giugno e si chiamerà Fortuna Marì, un nome che per il cantante significa molto: “per noi rappresenta questo, una fortuna. Non potevo non dedicare il mio disco a lei. L’abbiamo scoperto nel frattempo che stavo lavorando al disco.”. Ermal ha detto di non vedere l’ora di vedere per la prima volta il volto di sua figlia e ha raccontato che era l’11 ottobre quando lui e Chiara hanno scoperto di aspettare un figlio. Ermal in passato aveva detto che non pensava di diventare padre poiché temeva che un giorno suo figlio potesse pensare quello che pensa lui di suo padre. Le cose sono però cambiate, grazie soprattutto a un fatto avvenuto la scorsa estate, quando tre bambine di una casa famiglia hanno trascorso qualche tempo con lui e Chiara: “quella è stata la prima volta che mi sono sentito papà, ho capito il vero significato di ‘un pezzo di te’, anche se non proveniva da noi. Da quel momento mi sono visto con altri occhi e abbiamo smesso di avere paura.”

Ermal Meta e Chiara Sturdà: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, a giugno Ermal Meta diventerà padre per la prima volta, di una bambina che si chiamerà Fortuna Marì. Da qualche anno il cantante è legato sentimentalmente a Chiara Sturdà, 34enne di Milano che lavora come agente e marketing manager per una società di consulenza per calciatori e calciatrici. Chiara è molto timida e riservata, ecco cosa ha detto Ermal a “Verissimo”: “per me l’amore è guardare lo stesso orizzonte, percependo che l’altro è vicino. Siamo sempre stati molto riservati.” I due pare comunque che non pensino al matrimonio, anzi Ermal Meta aveva dichiarato che essendo figlio di genitori divorziati non sogna il matrimonio.

Sempre nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, Ermal Meta ha raccontato di aver sofferto per circa due anni di attacchi di panico, che gli hanno impedito di vivere al massimo i successi lavorativi. Anche quando saliva sul palco, le prime 4-5 canzoni per lui erano una tortura. Alla fine il cantante si è fatto aiutare riuscendo a superare questi attacchi di panico. Erma ha così voluto lanciare un appello, soprattutto ai giovani, di non avere paura di chiedere aiuto.

