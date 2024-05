Questa sera, 14 maggio 2024, andrà in onda l’ultima puntata della serie televisiva “Il clandestino”, con Edoardo Leo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, le anticipazioni.

Il clandestino: anticipazioni ultima puntata

Ci siamo, la prima stagione della serie televisiva “Il clandestino” con protagonista Edoardo Leo, si concluderà questa sera, 14 maggio 2024, quando andrà in onda l’ultima puntata della stagione. La puntata si chiamerà “Le tre mogli” e sarà divisa in due parti. Luca Travaglia, per conto di Carvelli e dei servizi segreti, viene infiltrato nella sicurezza privata di un importante uomo di affari, il quale si troverà a Milano con le tre mogli e la scorta. Il ricco manager è però sospettato di essere il finanziatore di una cellula terroristica libica, a cui si pensa possa appartenere Khadija. Travaglia si troverà così nuovamente ad avere a che fare con Maganza, ma alla fine riuscirà ad entrare nelle grazie del ricco manager, grazie anche all’aiuto di Youssef, un giovane agente dei servizi segreti. Inizialmente le piste che seguirà Travaglia non porteranno da nessuna parte ma, alla fine, riuscirà a individuare il contatto con la cellula terroristica, ovvero una persona che ha già visto in passato e che potrebbe sapere cosa si nasconde dietro alla scomparsa di Khadija. Tutto però si complica perché il ricco uomo d’affari decide di andarsene da Milano prima del previsto. Insomma, c’è davvero molta curiosità per questo finale di stagione di questa amatissima serie televisiva. Il protagonista, Edoardo Leo, ha voluto lasciare un messaggio su Instagram ai tanti fan della serie tv. Ecco cosa ha scritto l’attore: “In queste due ultime puntate davvero scopriremo che ‘niente è come sembra’.” Cosa intende dire Edoardo Leo con questo post? Appuntamento a questa sera in prima serata su Rai 1. Le puntate sono disponibili anche su RaiPlay.

Il clandestino: il cast e i dati di ascolto

Come abbiamo appena visto, questa sera, 14 maggio 2024, andrà in onda il finale di stagione della serie televisiva “Il clandestino”. Il protagonista è Luca Travaglia, interpretato dall’attore romano Edoardo Leo che, nel corso degli anni, abbiamo visto recitare in numerosi film e in altrettante serie televisive. Kahdija è invece interpretata da Lavinia Longhi, mentre a vestire i panni del vicequestore Maganza abbiamo Fausto Maria Sciarappa. Nel cast troviamo anche Hassan Shapi, Alice Arcuri, Isabella Mottinelli, Mattia Miele, Michele Savoia e Tia Architto.

La serie televisiva “Il clandestino” ha ottenuto sempre grandi ascolti, anzi è risultato sempre il programma più visto con picchi di quasi 4 milioni di spettatori. La serie è inoltre candidata a due Nastri d’Argento Grandi Serie, ovvero il riconoscimento assegnato dal Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani. Edoardo Leo è stato candidato come miglior attore protagonista. I fan si stanno già chiedendo se ci sarà una seconda stagione, intervistato da “Chi”, Leo ha dichiarato che vorrebbe continuare a interpretare Travaglia. Si vedrà…

