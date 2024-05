Chi sono i finalisti di Amici 23? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Amici 23: chi sono i finalisti

Ci siamo, tra qualche giorno scopriremo chi sarà il vincitore di Amici 23, il talent canoro di Maria De Filippi tra i più amati e seguiti nel nostro Paese. Ma, chi sono i finalisti che si contenderanno la vittoria finale? Gli alunni arrivati alla finale sono 6, ovvero Marisol e Dustin per la danza, e Petit, Holden, Sarah e Mida per il canto. Il verdetto è giunto al termine di una semifinale molto combattuta, con tante esibizioni davvero notevoli, fino al giudizio finale dei tre giudici, ovvero Giuseppe Giofré, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Ma vediamo esattamente cosa è successo nel corso della semifinale di Amici 23:

Prima manche: Marisol, della squadra Celentano Zerbi, si è esibita subito contro Mida, vincendo la sfida, battendo poi anche Sarah e tutti i suoi compagni di squadra e ritrovandosi a ricevere per prima l’ambitissima maglia della finale.

Seconda manche: dopo Marisol è stata la volta di Dustin, anch'egli allievo di Alessandra Celentano. Il ballerino australiano ha vinto la sfida sia contro Sarah che contro Mida, esibendosi sui brani "Pummarola Black" e "Satisfaction". Anche lui, come Marisol, ha battuto anche i suoi compagni di squadra, ricevendo quindi il pass per la finalissima.

Terza manche: dopo la nomina dei finalisti per il ballo, è la volta del canto. Nella sfida tra Petit, con "Suavemente", e "Mida" con "Volare", a vincere è il primo, che poi ha battuto anche Sarah, aggiudicandosi anche lui l'ambita maglia per la finale.

Quarta manche: dopo la nomina di Petit, Mida, Sarah Toscano e Holden si sono esibiti uno dopo l'altro e, al netto delle sfide, a conquistare la quarta maglia per la finale è stato Holden, che ha urlato un "daje".

E’ toccato poi ai giudici scegliere il quinto finalista tra Sarah Toscano e Mida. I due giovani vengono fatti rientrare in casetta, per poi essere richiamati per scoprire chi dei due avrebbe ottenuto il pass della finale. Il quinto finalista è Mida ma, non è finita qui, perché i giudici hanno scritto una lettera dove c’era scritto che mandano in finale anche Sarah. Insomma, tutti e sei gli allievi sono in finale.

Amici 23: quando andrà in onda la finale del talent show?

Come abbiamo appena visto, sono 6 gli allievi che si contenderanno la vittoria finale di Amici 23, ovvero Marisol e Dustin per quanto riguarda il ballo, e Sarah, Mida, Holden e Petit per quanto invece riguarda il canto. C’è davvero molta attesa per conoscere chi sarà il vincitore di questa edizione del talent show di Maria De Filippi ma, quando andrà in onda la finalissima? Appuntamento fissato per sabato 18 maggio 2024 in prima serata come sempre su Canale 5. E, secondo voi, chi sarà il vincitore di Amici 23?

