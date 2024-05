Chi è Micol Pambieri? Vita privata, età e carriera

Giuseppe Pambieri è un attore e regista teatrale molto noto, che è stato ospite ad Oggi è un altro giorno, su Rai 1. Scopriamo insieme chi è sua figlia, Micol Pambieri, dalla sua età alla vita privata, passando per la carriera.

Chi è Micol Pambieri: età e carriera

Il salotto pomeridiano di Oggi è un altro giorno, su Rai1, ha ospitato l’attore e regista teatrale Giuseppe Pambieri, molto conosciuto. La curiosità degli spettatori ha puntato l’attenzione anche sulla famiglia del noto attore, in modo particolare sulla figlia Micol. Cerchiamo di conoscerla un po’ meglio, scoprendo qualche dettaglio in più sulla sua carriera, sulla sua vita privata e sulla sua vita sentimentale. La donna ha seguito le orme dei suoi genitori, diventando una famosa attrice di teatro. Micol Pambieri è nata nel 1971 dall’amore tra Giuseppe Pambieri, attore, regista teatrale e doppiatore, e Lia Tanzi, famosa attrice nata a Buenos Aires, in Argentina. Proprio come i suoi due genitori, si è lasciata affascinare dalla bellezza e dal fascino del teatro, scegliendo di seguire la loro strada e intraprendere questa carriera, diventando un’attrice affermata di teatro. Micol Pambieri è nata a Milano nel 1970 e si è diplomata al liceo classico Manzoni. A soli 16 anni ha mostrato tutta la sua passione per il teatro, iniziando la sua carriera teatrale come attrice. Ha preso parte a molti spettacoli tradizionali, quelli del teatro greco e romano, ma non solo. Ha recitato anche in opere di William Shakespeare, Goldoni, Moliere, Strindberg, Ibsen, Pirandello e si è cimentata anche in diversi spettacoli del teatro contemporaneo. L’attrice nel 2007 ha anche intrapreso la carriera di imprenditrice e ha iniziato a dedicarsi a due sue grandi passioni, ovvero l’arte e l’architettura. Nel 2020, invece, ha pubblicato il libro 10k di perversione.

Vita privata e sentimentale

Per quanto riguarda la sua vita privata, non ci sono particolari informazioni. L’attrice è molto riservata e ha sempre cercato di mantenere la sua privacy. Per questo non ci sono informazioni sulla sua vita sentimentale. Non si sa se sia sposata o meno e se abbia dei figli. Anche sul suo profilo Instagram, dove è molto seguita, non lascia trapelare dettagli che riguardano la sua sfera privata. “Figlia del secolo scorso. Attrice. Scrivo parole imperfette e fotografo a modo mio” ha scritto come descrizione per il suo profilo su Instagram, dove vanta pochi follower. Micol Pambieri tende a condividere quasi sempre scatti che riguardano il suo lavoro, la sua carriera e il mondo del teatro e dell’arte. Ci sono anche alcuni scatti insieme alla sua famiglia e al suo amato papà Giuseppe Pambieri, che ha ottenuto un grande successo con il personaggio di Remo nello sceneggiato televisivo Le sorelle Materassi. L’uomo ha una carriera ricca di successi, sia in teatro che in televisione, ed è molto apprezzato per il suo talento indiscusso, che ha trasmesso alla figlia, così come la passione e l’amore per l’arte e il teatro. L’uomo è legato a Lia Tanzi da ben 50 anni. La donna è nata in Argentina e si è trasferita in Italia da bambina. Suo padre era un pittore, ma lei ha scelto la recitazione.