Amici: chi potrebbe essere il sostituto di Raimondo Todaro

Mancano pochi giorni alla finalissima di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda sabato 18 maggio in prima serata su Canale 5. In attesa di scoprire chi sarà a vincere questa edizione del talent show, pare che per la prossima edizione uno dei professori più amati dal pubblico sia in procinto di lasciare il programma. Stiamo parlando del professore di ballo Raimondo Todaro, quest’anno in squadra con Anna Pettinelli. Il percorso di Todaro e della Pettinelli si è concluso prima ad Amici 23, Raimondo infatti si è trovato a non avere più ballerini da mandare in sfida, complice anche l’infortunio di Gaia, sostituita da Aurora che è stata però eliminata. Anche per questo motivo Todaro pare stia pensando di non rinnovare il contratto e di non esserci quindi per la prossima edizione del talent show. Ma, eventualmente, chi potrebbe prendere il suo posto? Le voci che circolando nelle ultime nome parlano di un collega di Todaro, ed ex ballerino di “Ballando con le stelle”, ovvero Samuel Peron. Al momento Peron si trova in Honduras per il reality “L’Isola dei Famosi”, ed è uno dei concorrenti più amati dal pubblico. Passato quindi dalla Rai a Mediaset, Samuel Peron sembrerebbe proprio essere il nome perfetto per sostituire Todaro, sempre che quest’ultimo decida davvero di lasciare il programma di Maria De Filippi. Staremo a vedere.

Amici 23: tutto pronto per la finale

Come abbiamo appena visto, potrebbero esserci dei cambiamenti importanti per la prossima edizione di Amici, ovvero potrebbe non esserci più Raimondo Todaro come professore di ballo. In attesa di conferme o smentite, è però tempo di pensare alla finalissima di questa edizione, che si svolgerà sabato 18 maggio 2024. C’è tanta attesa per scoprire chi vincerà questa edizione. In finale ci sono Marisol e Dustin per quanto riguarda il ballo, mente per il canto ci sono Holden, Petit, Mida e Sarah. Sono infatti sei i finalisti quest’anno, poiché durante la semifinale nessuno alla fine è stato eliminato, i giudici hanno infatti deciso di mandare tutti e sei i ragazzi in finale. Erano rimasti solamente Mida e Sarah a contendersi l’ultimo pass per la finale. A prevalere era stato Mida ma, i tre giudici, ovvero Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio, hanno consegnato una lettera nella quale esprimevano la loro volontà di mandare anche la cantante Sarah in finale. Appuntamento quindi per questo sabato, 18 maggio 2024, in diretta in prima serata su Canale 5, per scoprire chi sarà il vincitore di Amici 23. Al momento non si sono favoriti, anche se pare che Sarah sia la preferita dal pubblico. Sarà proprio lei a vincere? Staremo a vedere.

