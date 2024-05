Se siete appassionati di oroscopo non potete perdervi assolutamente il calcolo ascendente: scopriamo insieme come si fa con questo metodo preciso.

Cos’è l’ascendente

Nella lingua italiana il termine ascendere significa salire, per cui traslando il suo significato può riferirsi al sorgere del sole, quindi all’alba, che fin dall’antichità è il simbolo della nascita. Questa parola si usa spesso anche nel campo dell’astrologia, correlato ai segni zodiacali. L’ascendente si calcola in base dell’orario di nascita ed influenza moltissimo il carattere, l’energia vitale e l’immagine che mostriamo all’esterno.

In modo specifico l’ascendente è come ci facciamo percepire dagli altri. Ad esempio, se si appartiene al segno dei pesci, si avrà un’indole timida e molto tranquilla. Con un toro come ascendente, però, si apparirà decisi e testardi. Per questo motivo, conoscerlo aiuta a capire il proprio temperamento ed è anche importante per leggere le stelle in modo corretto e fare una previsione precisa e puntuale, su come sarà il futuro.

Come per i segni zodiacali, che dividono l’anno solare in 12 settori, anche per l’ascendente si avrà una partizione del giorno in 12 spicchi, ognuno della durata circa di 2 ore. Si comincia a contare dal momento in cui sorge il sole, al quale verrà attribuito il segno corrispondente al mese di nascita, e via via verranno sistemati gli altri a coprire tutto l’arco della giornata. Ad esempio: una vergine, nata tra il 22 Agosto ed il 23 Settembre, se è venuta al mondo appena dopo l’alba, quindi circa alle 6:00 di mattina, avrà come ascendente lo stesso segno zodiacale cioè la vergine. Questo calcolo è molto difficile e lungo, in quanto devono tenersi presenti molti parametri in particolar modo l’ora alla quale sorge il sole nei diversi mesi dell’anno.

Come si fa il calcolo ascendente? Il metodo preciso

Per un appassionato di oroscopo è molto importante calcolare l’ascendente perché conoscendolo si può impostare l’orizzonte e, di conseguenza, il medio cielo ed il fondo cielo, utili per la lettura corretta degli astri.

La maggior parte delle persone, però, non sa quale sia e ignora anche come calcolarlo. Per questo motivo, vi proponiamo questo metodo semplice e preciso con il quale chiunque può sapere esattamente il proprio ascendente. Bisogna fare un calcolo matematico, conoscendo con precisione: mese, giorno e ora esatta in cui si è venuti al mondo. Ad ogni mese si attribuisce un valore numerico come di seguito.

I valori

Gennaio = 380

Febbraio = 502

Marzo = 613

Aprile = 753

Maggio = 853

Giugno = 976

Luglio = 1094

Agosto = 1216

Settembre = 1338

Ottobre = 17

Novembre = 139

Dicembre = 257

Anche ai giorni si attribuiscono delle cifre:

1 = 0

2 = 4

3 = 8

4 = 12

5 = 16

6 = 20

7 = 24

8 = 28

9 = 32

10 = 36

11 = 40

12 = 44

13 = 48

14 =52

15 =56

16 =59

17 =63

18 =69

19 =73

20 =77

21 =81

22 =84

23 =88

24 =92

25 = 96

26 = 100

27 = 104

28 = 109

29 = 112

30 = 117;

31 = 120.

Infine, ad ogni ora corrisponde un altro numero:

01:00 = 30

02:00 = 90

03:00 = 150

04:00 = 210

05:00 = 270

06:00 = 330

07:00 = 390

08:00 = 450

09:00 = 510

10:00 = 570

11:00 = 630

12:00 = 690

13:00 = 750

14:00 = 810

15:00 = 870

16:00 = 930

17:00 = 990

18:00 =1050

19:00 = 1110

20:00 = 1170

21:00 = 1230

22:00 = 1290

23:00 = 1350

24:00 = 1410

I passaggi

Sommate tutti i numeri corrispondenti al momento della vostra nascita aggiungendo anche i minuti e otterrete una cifra. Ad esempio: se si sta calcolando l’ascendente di una persona nata il 18 Ottobre alle 3:34, bisogna sommare 17 (relativo al mese) con 69 (relativo al giorno) con 150 (relativo all’orario) ed infine i 34 minuti restanti: 17+69+150+34=270.

Ecco i range corrispondenti ad ogni ascendente, dove dovete cercare l’intervallo entro il quale cade il risultato del calcolo appena fatto per trovare il vostro. Riprendendo l’esempio precedente, il valore 270 cade nell’intervallo relativo alla Vergine.