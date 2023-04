Dead Ringers (Inseparabili) è una nuova serie tv drammatica con qualche contorno di genere thriller e horror. Una serie particolarmente appassionante, proprio grazie alla sua trama avvincente.

Dead Ringers (Inseparabili) arriva su Prime Video



La piattaforma di streaming Prime Video sta arricchendo il suo catalogo durante il mese di aprile, con tanti nuovi titoli da non perdere. Tra questi troviamo Dead Ringers (Inseparabili), una nuova serie tv drammatica dai contorni di genere thriller e horror. I fan sono davvero molto felici di questa uscita, prevista per il 21 aprile 2023 su Prime Video, e non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà negli episodi di questa tanto attesa serie tv, molto particolare. La serie tv di genere drammatico-horror, Dead Ringers, che in italiano è stata intitolata Inseparabili, ha finalmente una data ufficiale di uscita. Si tratta di una serie con una tradizione molto conosciuta alle spalle, che riuscirà sicuramente a conquistare i telespettatori. La nuova serie horror Dead Ringer è composta da un totale di sei episodi. Tenendo conto della grande attesa per questo nuovo titolo e delle tante anticipazioni che sono emerse sul web, è arrivato il momento di cercare di approfondire nel dettaglio, per riuscire a capire di che cosa parleranno questi nuovi episodi. Cerchiamo di scoprire insieme la trama di Dead Ringers (Inseparabili), fatta di dettagli horror, thriller e drammatici, un mix davvero interessante, che non può che affascinare tutti gli utenti di Prime Video, che sono in attesa di scoprire cosa accadrà in questa nuova serie.

Dead Ringers (Inseparabili): la trama e le anticipazioni della serie tv

La nuova, e particolarmente attesa, serie tv Dead Ringers (Inseparabili) è una rivisitazione in chiave moderna del famoso thriller di David Croneberg. Una rivisitazione che sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico. In questa nuova serie tv Rachel Weisz vestirà i panni di due personaggi, quelli di Elliot e quelli di Beverly Mantle. Un doppio ruolo con cui è riuscita a dimostrare tutto il suo grande talento. Le protagoniste di questa storia sono due gemelle che nella vita hanno sempre condiviso tutto, ma proprio tutto, dalle droghe agli amanti, dal desiderio di sfidare tutti perché l’assistenza sanitaria alle donne possa diventare la priorità assoluta. Per raggiungere questo grande obiettivo, le due gemelle dovranno prendere delle decisioni molto difficile, arrivando a spingersi oltre i confini dell’etica medica. Nel trailer ufficiale della serie, si sente una protagonista spiegare di voler cambiare il modo in cui le donne partoriscono. Sembra proprio che le due gemelle lo faranno realmente, rischiando moltissimo. Dead Ringers “esplora il lato oscuro della medicina, l’ossessione e la condizione umana, rendendola un avvincente nuovo arrivo nel panorama delle serie Amazon Original”, ha dichiarato Albert Cheng, COO e Co-Head of Televisione degli Amazon Studios. Cosa saranno realmente disposte a fare queste due gemelle per raggiungere il loro scopo principale? Una sfida che va oltre qualsiasi confine, tenendo conto che il genere di questa serie tv è horror. I telespettatori assisteranno a diversi colpi di scena che faranno letteralmente venire i brividi.