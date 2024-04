Da settimana circolano voci circa una relazione tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo. Adesso la coppia è uscita allo scoperto. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo non si nascondono più: scatta il bacio

Dopo la fine della relazione con Carlo Beretta e l’ipotesi di un ritorno di fiamma con Andrea Damante, si erano susseguite diverse voci circa invece una possibile relazione tra Giulia De Lellis e il fratello dell’attrice Diana Del Bufalo, Giano. Ci sono stati alcuni indizi social, come il fatto che sia la sorella che la zia dell’influencer hanno cominciato a seguire sui social Giano Del Bufalo, oltre a una storia pubblicata dell’antiquario romano dove c’era la De Lellis alla guida della macchina. Ma adesso è arrivata l’ufficialità della storia tra i due. Giano ha infatti pubblicato una storia dove lui e la De Lellis si baciano, mentre l’influencer ha postato una foto in un locale aggiungendo due emoticon che hanno subito attirato l’attenzione dei fan, ovvero un cuore e un bufalo. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha inoltre condiviso su Instagram il messaggio di un utente, che la avvisava di aver visto la De Lellis e Del Bufalo insieme in un locale che si baciavano per tutto il tempo. In più anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha confermato la relazione: “è ufficiale: Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sono ufficialmente fidanzati. Lei ha conosciuto anche la sorella di lui, tra cui la conosciutissima sorella Diana. Lo sapevano tutti, però nessuno ne parlava, come mai? Perché ve la facevano passare come una semplice amicizia e in effetti tutti hanno abboccato. Tutte tranne me che ho le talpe vicino alle loro famiglie.” Non sono però mancate le critiche rivolte a Giulia De Lellis da parte di alcuni utenti, tra i commenti troviamo “apprezzo la velocità con cui dimenticano una persona e si fiondano a casa di un’altra con questa facilità”, “Meno male che con Carlo di voleva sposare e mettere su famiglia… una velocità incredibile.”

Giulia De Lellis: gli ex fidanzati

L’ultimo fidanzato in ordine di tempo di Giulia De Lellis è stato Carlo Beretta. I due sono sembrati sempre molto uniti e innamorati, tanto che la fine della loro relazione ha sorpreso un pò tutti. Pare che il motivo della fine della storia sia stata la mancata proposta di matrimonio da parte di lui, in quanto Giulia voleva appunto sposarsi. Alcune fonti vicine ai due, riferiscono che sia stata la famiglia di lui ha frenare il giovane, in quanto non vedrebbero di buon occhio la conduttrice romana. I Beretta, pare appunto che non siano mai stati troppo felici della relazione iniziata da Carlo, che è l’unico erede della famiglia, in quanto i due giovani appartengono a due mondi completamente diversi. Di recente invece si era parlato di un possibile ritorno di fiamma con Andrea Damante, ma in realtà tra i due c’è stato solamente un incontro in un bar per motivi personali.

