Quando si sceglie di farsi un tatuaggio, le possibilità sono infinite: dai simboli tribali e frasi significative ai disegni che rappresentano un momento importante della nostra vita. Tuttavia, non sono pochi coloro che, dopo essersi tatuati, provano pentimento. In Italia, su sette milioni di persone con almeno un tatuaggio, uno su tre desidererebbe rimuoverlo.

Oggi, dire addio a un tattoo è una possibilità concreta, ma richiede un po’ di pazienza. Se stai considerando di rimuovere un tatuaggio, è importante essere ben informati prima di procedere. In questo articolo, esamineremo da vicino tutto ciò che riguarda la rimozione di tatuaggi: dai risultati attesi al costo dell’operazione.

Come funziona la rimozione di un tatuaggio

Esistono molte tecniche di rimozione e la scelta varia da caso a caso. È consigliabile consultare sempre un esperto (dermatologo o medico specializzato in medicina estetica) che possa valutare lo stato di salute, la pelle, la pigmentazione e le caratteristiche del tatuaggio, per consigliare l’intervento più adatto ed efficace.

La tecnica più comune è il trattamento laser, che consiste nel “bombardare” il tatuaggio con radiazioni luminose a lunghezze d’onda diverse in base al colore da rimuovere. Queste radiazioni vengono assorbite dal pigmento, che si frammenta e viene rimosso dai macrofagi, le “cellule-spazzino” che eliminano le particelle di inchiostro.

Ci sono diverse tipologie di laser, alcune adatte solo per tatuaggi monocromatici, altre in grado di trattare tutti i colori. Tra queste, il Laser Q-switch risulta essere particolarmente versatile e altamente efficace, in quanto può trattare le macchie cutanee e favorire il ringiovanimento della pelle.

Il successo della rimozione dei tatuaggi dipende da vari fattori. In genere, i tatuaggi più vecchi e quelli realizzati in modo amatoriale sono più facili da rimuovere rispetto a quelli professionali, dove il pigmento è più profondo e il colore più intenso. La posizione del tatuaggio è altrettanto importante. Le zone della testa e del collo sono particolarmente favorevoli per la rimozione dei tatuaggi, grazie alla presenza di numerosi linfonodi e a un ampio apporto vascolare. Al contrario, i tatuaggi sulle su mani e piedi, richiedono più tempo per essere completamente rimossi, a causa della circolazione sanguigna e linfatica meno efficiente.

Quando effettuare il trattamento laser e quali risultati aspettarsi

Il periodo ideale per sottoporsi al trattamento è senza dubbio l’inverno. Dopo la procedura, è fondamentale evitare l’esposizione alla luce solare per proteggere la zona trattata. Inoltre, bisogna considerare che il numero di sedute necessarie per rimuovere un tatuaggio solitamente varia da 3 a 12, a seconda delle dimensioni, dei colori utilizzati e della tecnologia laser impiegata. È importante considerare che per i fumatori potrebbero essere necessarie un numero maggiore di sedute, poiché il tabacco può influenzare negativamente le cellule coinvolte nel processo di rimozione, rallentandone l’efficacia.

È essenziale comprendere che il risultato della rimozione del tatuaggio è soggettivo e dipende da diverse variabili, quali il tipo di pelle, le dimensioni del tatuaggio, la sua collocazione sul corpo e la presenza di colore. Anche se la laserterapia di solito non lascia cicatrici, è importante considerare che ogni procedura chirurgica comporta dei rischi. Le persone con predisposizione alla formazione di cicatrici ipertrofiche o cheloidi potrebbero non ottenere una rimozione del tatuaggio completamente priva di segni.

Costo del trattamento laser

Va detto chiaramente: la rimozione di un tatuaggio non è una pratica economica, soprattutto se si tratta di tatuaggi di grandi dimensioni. In Italia, di solito, una seduta per un piccolo tatuaggio ha un costo medio di 150 euro, mentre per un tatuaggio più esteso si aggira intorno ai 350/400 euro. È importante comprendere che, sebbene possa sembrare un investimento significativo, la decisione di rimuovere un tatuaggio dovrebbe essere ponderata attentamente, tenendo conto dei propri desideri e delle aspettative. Il nostro consiglio è quello di consultare sempre un esperto per una valutazione personalizzata e una scelta informata.