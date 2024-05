Instagram introduce nuovi sticker per le Storie. Ecco come funzionano.

Come funzionano i nuovi adesivi per le Storie di Instagram? A cosa servono? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Instagram: come funzionano i nuovi adesivi per le Storie e a cosa servono

Instagram è senza dubbio uno dei social network più amati e utilizzati al mondo. Ogni tot vengono introdotte delle novità, al fine di favorire sempre di più le interazioni tra gli utenti. Ecco quindi che Instagram ha introdotto quattro nuovi adesivi per le Storie. Ma, come funzionano? A che cosa servono? Cerchiamo di scoprirlo insieme. Innanzitutto i quattro nuovi adesivi sono già stati introdotti e possono quindi essere utilizzati da tutti gli utenti. Se non li avete, dovete procedere ad aggiornare l’applicazione. Come detto questi adesivi servono per favorire sempre di più l’interazione tra gli utenti e sono quattro. Vediamo adesso insieme nel dettaglio quali sono e come funzionano:

Motivi : lo sticker motivi, conosciuto anche come Cornice, è in grado di trasformare le foto presenti nella galleria del proprio smartphone in una polaroid, con tanto di data e orario dello scatto. Inoltre si può aggiungere una breve descrizione. Per poter visualizzare la polaroid, l’utente deve scuotere il cellulare.

: lo sticker motivi, conosciuto anche come Cornice, è in grado di trasformare le foto presenti nella galleria del proprio smartphone in una polaroid, con tanto di data e orario dello scatto. Inoltre si può aggiungere una breve descrizione. Per poter visualizzare la polaroid, l’utente deve scuotere il cellulare. Ritagli: un altro dei nuovi adesivi per le Storie è Ritagli, che consente di trasformare qualsiasi fotografia o video presenti nel proprio Smartphone in un adesivo personalizzato. L’adesivo si può anche utilizzare all’interno dei Reel.

un altro dei nuovi adesivi per le Storie è Ritagli, che consente di trasformare qualsiasi fotografia o video presenti nel proprio Smartphone in un adesivo personalizzato. L’adesivo si può anche utilizzare all’interno dei Reel. Tocca a te musicale: questo adesivo è stato invece pensato al fine di chiedere all’utente di condividere la propria canzone preferita del momento o della giornata. Coloro che visualizzano la Storia possono indicare a loro volta un brano musicale.

questo adesivo è stato invece pensato al fine di chiedere all’utente di condividere la propria canzone preferita del momento o della giornata. Coloro che visualizzano la Storia possono indicare a loro volta un brano musicale. Rivela: infine abbiamo lo sticker Rivela, quello forse più innovativo e originale. In pratica la Storia rimarrà sfuocata, se l’utente vuole visualizzarla dovrà contattarvi tramite messaggio privato. Per farlo basta toccare l’adesivo stesso.

Insomma, Instagram ha introdotto davvero delle novità interessanti e divertenti, andiamo ora a vedere come fare per utilizzare questi nuovi quattro sticker.

Instagram, come utilizzare i nuovi adesivi per le Storie

Come abbiamo appena visto, Instagram ha da poco introdotto quattro nuovi adesivi per le Storie, da provare davvero subito! Farlo è davvero semplicissimo, per prima cosa aprite l’applicazione di Instagram e avviate normalmente una Storia. Dopo di che cliccate sul classico pulsante degli adesivi in alto e vedrete comparire tutti e quattro i nuovi adesivi. Se volete utilizzare Cornice, dovete caricare una foto, la quale sarà poi trasformata in polaroid, poi potete scrivere una didascalia e la Storia è pronta. Se selezionate Rivela invece la vostra foto diventerà sfuocata e sarà visibile solo se l’utente vi contatterà tramite messaggio privato. Cliccando su Tocca a te musicale dovrete inserire il brano che vi piace e cliccare poi su Fine. Se invece cliccate su Ritagli, scegliete la foto che volete trasformare in adesivo, poi cliccate su Tap/Usa e l’adesivo sarà applicato alla Storia e salvato per il futuro. Insomma, usare i nuovi sticker è davvero semplicissimo. E voi, avete già provato?

