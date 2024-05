Questa sera, 16 maggio 2024, andrà in onda la terza puntata della fiction Mediaset “Viola come il mare 2″. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, le anticipazioni della puntata.

Viola come il mare 2: anticipazioni puntata 16 maggio

In prima serata su Canale 5, questa sera andrà in onda la terza puntata della seconda stagione della fiction molto amata dal pubblico “Viola come il mare”. Che cosa succederà? Nel corso di questa puntata scopriremo, grazie a un test del DND, chi è il padre biologico di Francesco Demir, ovvero Pietro Martino. Nel frattempo Demir deve fare i conti con un ospite inatteso, ovvero Turi, che si è traferito da lui dopo che la moglie lo ha cacciato da casa. Tra i due la convivenza sarò tutt’altro che facile. L’ispettore Demir è anche alle prese con un nuovo caso, ovvero la morte di una giovane violinista. Viola, invece, è sempre più vicina al pm Matteo e ciò scatena la gelosia di Demir e, inoltre, la giovane si accorge di avere qualcosa in comune con Leonardo. Nel momento in cui però Viola e Francesco sembrano riavvicinarsi, ecco che ritorna Farah, che creerà nuovamente scompiglio tra i due. Viola decide infatti di allontanarsi da Demir, fino a quando non si renderà conto di quello che sta succedendo veramente. Insomma, una puntata davvero da non perdere. Appuntamento a questa sera, in prima serata, come sempre su Canale 5 per la terza puntata della seconda stagione di “Viola come il mare.”

Viola come il mare 2: il cast della fiction Mediaset

Come abbiamo appena visto, questa sera, 16 maggio 2024, andrà in onda la terza puntata della seconda stagione di una delle serie più amate dal pubblico, ovvero “Viola come il mare”. La terza puntata andrà in onda su Canale 5 in prima serata. “Viola come il mare” è una fiction che sta davvero riscuotendo molto successo. A interpretare Viola, troviamo l’attrice italiana Francesca Chillemi che, nel corso degli anni, abbiamo visto recitare in diverse serie televisive, quali per esempio “Un medico in famiglia”, “Carabinieri”, “Il commissario Montalbano”, “Che Dio ci aiuti”, “L’ispettore Coliandro”, “Braccialetti rossi” e “L’isola di Pietro”. A vestire invece i panni di Francesco Demir, troviamo l’attore e modello turco di origine albanese Can Yaman, che abbiamo visto recitare anche in un episodio della fiction “Che Dio ci aiuti 6″. Nel cast di “Viola come il mare” troviamo anche Chiara Tron, attrice romana che veste i panni di una collega e amica di viola, ovvero Tamara Graziosi e Giovanni Nesta, che interpreta invece Turi D’Agata, il braccio destro di Francesco. Nel cast ci sono anche Giovanni Scifoni, Ninni Brischetta, Alice Arcuri, Virginia Diop , Valeria Milillo e Lorenzo Scalzo. Appuntamento quindi per questa sera per continuare a seguire le avventure di Viola e Francesco e la loro storia d’amore.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chi è Chiara Tron: altezza, genitori, fidanzato

Bridgerton 3 parte 2: anticipazioni, quando esce, quante puntate sono