Da Meryl Streep a Juliette Binoche: ecco i look più belli a Cannes

Al via la 77esima edizione del Festival di Cannes. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati i look più belli visti sul red carpet nel corso della serata inaugurale della kermesse cinematografica.

Festival di Cannes 2024: i look più belli sul red carpet

Ieri, 14 maggio 2024, è iniziata ufficialmente la 77esima edizione del Festival di Cannes. Sono 22 i film in concorso che si contenderanno l’ambita Palma D’Oro. Ieri, nel corso della serata inaugurale della kermesse cinematografica, erano presenti diverse caleb, che hanno sfilato come da tradizione sul red carpet. Vediamo adesso insieme quali sono stati i look più belli della serata:

Meryl Streep: l’attrice quasi 75enne ha ritirato la Palma d’Oro alla carriera e ha sfoggiato sul red carpet un look super elegante, ovvero un abito di seta bianco firmato Dior Couture, leggermente drappeggiato sul fianco, con scollo a V, maniche lunghe e gonna con mini strascico. Ai piedi un paio di sandali con plateau, una pochette gioiello in mano e gli immancabili occhiali da vista stile retrò di colore nero. Un look super elegante per l’attrice statunitense.

Juliette Binoche : l'attrice francese ha sfoggiato uno splendido abito rosso anch'esse firmato Dior, caratterizzato dalla scollatura a barca che lascia nude le spalle, maniche lunghe e gonna a strascico. Ai piedi un paio di sandali plateau di colore rosso mentre per l'acconciatura l'attrice ha puntato sull'effetto bagnato, il wet style, che va sempre più di moda tra le caleb e non solo.

Jane Fonda: l'attrice si è presentata sul red carpet con un look total black, indossando una tuta firmata Elie Saab, caratterizzata da pantaloni a palazzo e dalla parte superiore che somiglia a un blazer. Sul corpetto è presente un ricamo floreale. Ai piedi l'attrice indossa un paio di décolleté color argento, mentre in mano tiene un cappotto a stampa animalier.

Lily Gladstone : quest'anno nella giuria del Festival, l'attrice statunitense ha sfoggiato un long dress colmo di paillettes firmato Gucci e realizzato per Lily da Sabato De Sarno. Il vestito presenta lo scollo a V ed è super scintillante.

Eva Green : l'attrice ha sfilato sul red carpet indossando un abito firmato Armani Privé, caratterizzato da un bustino di colore nero con paillettes e da una gonna ampia in tulle.

: l’attrice ha sfilato sul red carpet indossando un abito firmato Armani Privé, caratterizzato da un bustino di colore nero con paillettes e da una gonna ampia in tulle. Lea Seydoux: era una delle attrici più attese per questa 77esima edizione del Festival di Cannes. Lea sul red carpet ha scelto di indossare un vestito super scintillante firmato Louis Vuitton. Il long dress è caratterizzato da una marea di paillettes color argento e da uno spacco frontale.

La 77esima edizione del Festival di Cannes si svolge dal 14 al 25 maggio 2024. Sono 22 i film in concorso quest’anno, che si contenderanno la vittoria della Palma d’Oro, tra cui anche il film “Parthenope” del nostro Paolo Sorrentino. Chi sarà a vincere quest’anno? Lo scopriremo molto presto.

