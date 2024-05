Tonino Lamborghini: figli, patrimonio e figlia segreta

Tonino Lamborghini è l’imprenditore bolognese erede della famosa casa automobilistica di lusso. Nonostante sia un personaggio noto, è sempre stato schivo davanti alle telecamere diversamente dalla figlia Elettra. Nell’ottobre 2019, è protagonista di una tempesta mediatica a causa di una presunta figlia segreta, nata da una relazione precedente al suo matrimonio: scopriamo tutto sulla vicenda e sulla vita privata di Tonino Lamborghini, dal patrimonio agli altri figli.

Chi è Tonino Lamborghini: il patrimonio

Tonino Lamborghini è il figlio di Ferruccio, il fondatore dell’omonima casa automobilistica di Lusso. Tonino persegue la fortunata attività di famiglia, dedicandosi in particolare alla gestione internazionale del marchio. Lamborghini è per tutti sinonimo di lusso e macchine ma non solo, l’imprenditore bolognese ha investito in diverse attività che hanno fatto accrescere il suo impero economico.

Il patrimonio esatto di Tonino Lamborghini non è noto, ma tramite i dati disponibili, rappresentati dal fatturato delle società nel retail a lui facenti capo, possiamo farci un’idea: esso, infatti, ammontava al 2017 a 400 milioni di euro.

Nonostante sia un personaggio di spicco, Lamborghini junior è sempre stato schivo davanti alla telecamere, a meno che non si parli di automobili, della sua vita privata non si conoscono molti dettagli.

Tonino Lamborghini: vita privata e figli

Tonino Lamborghini ha cinque figli avuti dalla moglie Luisa Peterlongo. Oltre alla più famosa Elettra Miura, è il padre di Ginevra, Ferruccio e delle gemelle Flaminia e Lucrezia.

Elettra è la figlia più conosciuta, distasi in Italia e all’estero per le sue partecipazioni a programmi televisivi. Conosciutissima in Spagna per aver preso parte a programmi di stampo trash come Super Shore e il Grand Hermano Vip ( alias il Grande Fratello), in Italia è nota per la carriera da cantante e il ruolo di giudice del programma The Voice of Italy. Anche l’unico figlio maschio, Ferruccio Lamborghini Junior, è piuttosto conosciuto. Il giovane ha seguito le passioni del nonno fondatore della celebre casa automobilistica di cui porta anche il nome, ed è anche un pilota automobilistico Moto2.

Flavia, la figlia segreta di Tonino Lamborghini

Secondo alcune indiscrezioni Tonino Lamborghini potrebbe avere anche una figlia segreta: si tratta di Flavia, una giovane estetista nata negli ultimi anni ’80 dalla relazione con una donna napoletana. Durante il programma Live Non è la D’Urso, ad ottobre 2019, sono state diffuse importanti informazioni. In studio proprio Rosalba, ha affermato di aver avuto una relazione ricambiata con Lamborghini, proseguita anche durante il suo matrimonio con un uomo napoletano. Tonino, era al corrente della sua maternità ma lo ha voluto tenere segreto. Flavia dopo essere stata informata del vero volto di suo padre, si è presentata davanti all’azienda bolognese, come la stessa ha raccontato