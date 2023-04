Rachel Weisz, chi è: carriera e vita privata

Rachel Weisz è un’attrice britannica molto conosciuta, con un grande talento, che ha vinto un Oscar come migliore attrice non protagonista. Presto la vedremo nella nuova serie tv horror Dead Ringers con un doppio ruolo.

Rachel Weisz, chi è: la carriera



Rachel Weisz è un’attrice britannica molto famosa, conosciuta soprattutto per aver interpretato dei personaggi molto importanti, dal profondo spessore emotivo, come l’attivista Tessa Quayle nel thriller politico The Constant Gardener. Proprio per questo ruolo, l’attrice ha vinto un Oscar come migliore attrice non protagonista. È riuscita ad ottenere successo anche con strane commedie e thriller molto intensi, recitando anche a teatro, con grande favore di pubblico e critica. Rachel Weisz è nata a Londra il 7 marzo 1970 e fin da giovanissima si è appassionata al teatro, soprattutto mentre studiava all’università di Cambridge. Ha iniziato ad apparire come ospite in vari programmi televisivi all’inizio degli anni ’90 e ha fatto il suo debutto cinematografico con un piccolo ruolo nel film horror Death Machine, per poi apparire in Io ballo da sola, di Bernardo Bertolucci, nel 1996.

La vera svolta cinematografica è arrivata con il ruolo da protagonista di Evelyn Carnahan nei film d’azione La mummia (1999) e La mummia – Il ritorno (2001). Negli anni 2000 ha recitato in diversi film, tra cui Il nemico alle porte (2001), About a Boy (2002), Constantine (2005), The Fountain (2006) e Amabili resti (2009). Nel 2005 ha vinto l’Oscar come migliore attrice non protagonista per The Constant Gardener e nel 2009 ha vinto il Laurence Olivier Award come migliore attrice per il ruolo in un revival di Un tram chiamato desiderio. Negli anni 2010 ha continuato a recitare in vari film, come The Bourne Legacy e Il grande e potente Oz. Ha ottenuto anche grandi riconoscimenti della critica per le interpretazioni nei film indipendenti Il profondo mare azzurro e La Favorita. Per quest’ultimo ha vinto il BAFTA Award come migliore attrice non protagonista e ha ricevuto la sua seconda nomination agli Oscar. Rachel Weisz ha sempre avuto un grande talento per la recitazione, come ha dimostrato durante la sua carriera. Presto la vedremo nella serie tv horror Dead Ringers, dove avrà un doppio ruolo, quello delle due gemelle protagoniste.

Rachel Weisz: la vita privata



Nell’estate del 2001, Rachel Weisz ha iniziato a frequentare il regista e produttore americano Darren Aronofsky, dopo un incontro nel backstage dell’Almeida Theatre di Londra, dove recitava in The Shape of Things. L’attrice si è trasferita con lui a New York nel 2002 e nel 2006 hanno avuto un figlio, ma si sono separati. In seguito Rachel Weisz è stata legata all’attore inglese Daniel Craig, molto conosciuto per il suo ruolo nei film di James Bond. La relazione è stata tenuta in gran segreto. I due si sono sposati il 22 giugno 2011 con una cerimonia privata a New York, con soli quattro ospiti, tra cui il figlio dell’attrice e la figlia dell’attore. Il 1 settembre 2018 è nata la loro prima figlia insieme.