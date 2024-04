Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Scopriamolo all’interno di questo articolo.

Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno insieme? L’indiscrezione

Alcune settimane fa c’erano stati diversi rumors circa un presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Entrambi infatti avevano da poco chiuso le rispettive relazioni e, durante un evento promozionale organizzato da Ignazio Moser per il lancio del suo nuovo marchio di abbigliamento, si sono incontrati. Le foto di Giulia e Andrea insieme hanno subito scatenato il mondo del gossip, con i tanti fan della coppia che hanno sperato in un ritorno di fiamma. Giulia De Lellis aveva infatti appena chiuso la relazione con Carlo Beretta, il rampollo della potente famiglia produttrice di armi, che tra l’altro aveva conosciuto proprio grazie a Damante. La fine della relazione pare sia per la mancata richiesta di matrimonio da parte di lui. Andrea Damante invece stava insieme all’attrice Elisa Visari, ma anche la loro relazione non è proseguita. Adesso Giulia e Andrea sono stati visti insieme in un bar a Milano. Il video dell’incontro è stato pubblicato su TikTok da un utente e ha subito scatenato la reazione dei fan, che vorrebbero un ritorno dei Damellis. A quanto pare però non c’è nessun ritorno di fiamma tra i due. L’account Investigatore Social ha infatti subito smentito che i due siano tornati insieme, anzi pare si siano visti solo per delle questioni private: “smentisco al 100 % un ritorno di fiamma tra Damante e la De Lellis. Si sono visti per delle cose private che hanno in comune. Niente di più, peccato!” Quindi sembra proprio che tra i due non ci sia nulla, i fan però continuano a sperare!

Giulia De Lellis e Andrea Damante: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, pare che non ci sia alcun ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, nonostante i due siano stati visti insieme in un bar. Giulia e Andrea si sono conosciuti nel 2016 al programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, dove il dj era sul trono. Sono usciti insieme dalla trasmissione per poi lasciarsi nel 2018 per via dei tradimenti da parte di lui, raccontati da Giulia in un libro. Nel 2020 si sono rimessi insieme, ma anche in quel caso la storia non ha funzionato. E’ stata la stessa influencer ha rispondere con una storia su Instagram a una domanda di una follower che le chiedeva di parlarle di lei e Andrea: “con piacere, anche se questa volta abbiamo voglia di proteggerci di più, per quanto possibile. Non abbiamo nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme e non viviamo più sotto lo stesso tetto. E’ bene che sappiate anche che le distanze e il tempo non cambieranno mai alcuni legami. Andrea è e resterà una delle persone più importanti della mia vita!”

