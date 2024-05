Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l‘oroscopo dal 13 al 19 maggio 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio 2024

Questa settimana il pianeta Mercurio lascerà il segno dell’Ariete per entrare nel segno del Toro, insieme al Sole e a Venere, portando tante novità in particolare per i segni di Terra. Ma vediamo adesso insieme l’oroscopo dal 13 al 19 maggio 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 13 al 19 maggio 2024 per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme nel dettaglio l’oroscopo dal 13 al 19 maggio 2024 per tutti i segni zodiacali:

Ariete: questa settimana Mercurio lascerà il vostro segno e ciò potrebbe portare a diversi problemi in ambito lavorativo. Sarete però pieni di energia grazie a Marte che è sempre dalla vostra parte. In amore occhio alla gelosia.

Toro: super settimana da ogni punto di vista, avrete diversi pianeti dalla vostra parte, tra cui Venere e Mercurio. Grosse novità sul lavoro, i vostri sogni progetti hanno grandi possibilità di realizzarsi. In amore alcuni di voi saranno pronti per mettere su famiglia.

Gemelli: settimana non semplicissima, vi sentirete molto stanchi e l'umore non sarà certo dei migliori. Cercate di ritagliarvi del tempo per voi stessi, per fare qualcosa che vi piace o per stare in mezzo alla natura. Possibili litigi in famiglia, cercate di non prendervela per ogni cosa.

Cancro: le cose stanno decisamente migliorando rispetto ai primi mesi dell'anno. I pianeti sono quasi tutti con voi, grosse novità in arrivo in ambito lavorativo, potreste ad esempio ottenere una promozione, ma anche in ambito sentimentale, non arrendetevi, la svolta è a un passo.

Leone: settimana di alti e bassi, potrebbero esserci alcuni imprevisti sul lavoro che vi renderanno parecchio nervosi. In ambito sentimentale si alterneranno momenti carichi di passione e romanticismo, ad altri meno sereni, con accese discussioni.

Vergine: Mercurio e Venere sono con voi, grosse novità quindi sia sul lavoro che in amore! Chi è in coppia vivrà momenti davvero indimenticabili, ma anche chi è single ha il cielo dalla sua, se c'è qualcuno che vi piace è tempo di dichiararvi.

Bilancia: dopo alcune settimane piuttosto difficili in ambito lavorativo, ecco che piano piano tutti sta tornando alla normalità e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. In amore settimana tranquilla, occhio però alla gelosia.

Scorpione: settimana difficile, Mercurio, Giove e Venere sono sfavorevoli, il che potrebbe portare a diversi problemi sia in ambito lavorativo sia in quello sentimentale. Il nervosismo inoltre sarà alle stelle. Cercate di rilassarvi il più possibile.

Sagittario : grazie a Mercurio le cose andranno davvero alla grande in ambito lavorativo, alcuni di voi potrebbero iniziare una nuova collaborazione oppure ottenere una promozione. Anche in amore ottima settimana, i single potrebbero anche incontrare qualcuno di davvero speciale.

Capricorno: nonostante l'opposizione di Marte, sarà per voi una bellissima settimana, soprattutto sul lavoro. E' tempo di vedere realizzati i vostri progetti e di ottenere i riconoscimenti che meritate. In amore settimana tranquilla, sì a una bella gita romantica.

Acquario: questa non sarà una settimana facile, avrete diversi pianeti contro, come Venere e Mercurio. Possibili discussioni con il partner, alcuni di voi arriveranno anche a mettere in dubbio la relazione.

Pesci: bellissima settimana dal punto di vista lavorativo grazie a Mercurio. Chi di voi ha un progetto nel cassetto beh, è il momento di tirarlo fuori! In amore qualche possibile discussione ma niente di rilevante.

