Maura Vitali è la dama over del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Uomini e Donne, chi è Maura Vitali: età, ex marito calciatore, figli

Maura Vitali è la dama over del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Non si hanno molte informazioni sulla donna. Non sappiamo quanti anni ha, si sa solo che è nata i primi giorni di giugno e che quindi è del segno zodiacale dei Gemelli. Maura Vitali è una lashmaker, una estetista ed è titolare di un centro estetico a Brindisi, città in cui vive. Maura Vitali è stata sposata con un ex calciatore, ovvero con Antonio Benarrivo, che giocava come difensore e ha ottenuto 23 presenze con la nazionale italiana di calcio, laureandosi vicecampione del mondo nel 1994. La coppia ha avuto due figli maschi. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi a oltre 20mila follower.

Uomini e Donne: la scelta di Maura Vitali

Nel corso della puntata di ieri, 16 aprile 2024, Maura Vitali ha fatto la sua scelta ed è uscita dal programma insieme a Gianluca Rocchetti. Maura ha detto che fino a ora era stata sempre giudicata per l’estetica e per la sua storia con l’ex calciatore Antonio Benarrivo, padre dei suoi due figli, e che Gianluca invece è riuscito a leggerle l’anima. Ma ecco cosa ha detto nel dettaglio in studio Maura Vitali: “lui è stato come un terremoto, ha fatto crollare le barriere che avevo alzato per un passato che mi ha frenato. Mi sono sempre comportata da distaccata, ho sempre subito pregiudizi. Un libro non si giudica mai dalla copertina, ma dall’anima. Sono sempre stata giudicata per l’estetica, o per le passate relazione. Mi descrivevano come ‘l’ex di.’ Il papà dei miei figli è un ex calciatore di Serie A. Lui mi ha letto l’anima. Mi sa corteggiare bene. Gli uomini si soffermano sulle rose, lui una mattina mi ha fatto trovare 100 messaggi di buongiorno.” Poi è stato il turno di Gianluca, il quale ha affermato che Maura le è piaciuta subito, dal primo momento che l’ha vista, anche se all’inizio ha cercato di evitarla perché aveva paura di una fregature. Ha detto che ha provato a uscire con altre ma che non ci è riuscito, perché è cotto di Maura e anche se ha la sensazione di poter controllare tutto per certe cose non ci riesce proprio. Dopo la sorpresa della torta con su la scritta “Vivimi senza paura”, Gianluca Rocchetti si è alzato per andare a baciare Maura, scatenando così l’applauso da parte del pubblico presente, sotto le note della canzone di Laura Pausini, “Vivimi”. I due sono quindi usciti insieme dal programma.

