La bellezza di Federica Nargi è oggettiva: più passa il tempo, più la modella sembra acquisire sempre maggiore fascino, e continua a essere una delle donne più apprezzate d’Italia.

Guardando le foto del passato, però, in molti si sono chiesti se effettivamente Federica Nargi sia ricorsa o meno alla chirurgia estetica: la moglie di Matri si è rifatta?

Federica Nargi è rifatta? Il prima e dopo la chirurgia estetica

Federica Nargi, classe 1990, modella, showgirl e conduttrice della televisione italiana, è una delle donne più apprezzate e seguite sui social media. La sua bellezza è da sempre riconosciuta e confermata da chiunque e nel corso degli anni pare essere aumentata. Nonostante le gravidanze, il fisico di Nargi si presenta sempre asciutto e scultoreo; insomma, è bellissima sempre.

Tuttavia, dando un veloce sguardo alle foto del passato, viene piuttosto normale fare il raffronto e le domande da parte dei suoi seguaci sorgono spontanee. Federica Nargi si è rifatta? È ricorsa alla chirurgia estetica per modificare qualche parte del suo corpo? La risposta, per chi ancora non lo sapesse, è affermativa.

La showgirl, infatti, ha deciso di sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica al seno: Federica Nargi ha effettuato una mastoplastica additiva che le ha fatto acquisire una o due taglie di seno in più. Un desiderio che la modella aveva da sempre e che, non appena ha potuto, ha deciso di realizzare.

Quello al seno pare essere l’unico effettivo intervento di chirurgia effettuato da Federica Nargi. Sicuramente il suo volto nel tempo è cambiato ed è probabile che la showgirl si sia affidata a qualche trattamento estetico al viso per migliorare la pelle e, quasi sicuramente, abbia scelto di sottoporsi a qualche seduta di filler per rimpolpare le labbra.

In sostanza, comunque, il suo prima e dopo non è così sconvolgente, ma appare molto naturale. Federica Nargi continua a splendere, chirurgia o non chirurgia.

Federica Nargi, non solo chirurgia estetica: la showgirl tiene molto al fisico e all’allenamento

Non si tratta solamente di chirurgia estetica e di ritocchini al viso: quella di Federica Nargi è una vita dedita al benessere del corpo e della mente. Lavorando in televisione è normale che l’aspetto estetico risulti fondamentale ed è normale che la stessa Nargi punti molto ad apparire sempre in ottima forma.

La chirurgia, però, arriva fino a un certo punto, cioè? La conduttrice, infatti, è sì ricorsa alla chirurgia ma lo ha fatto per un suo desiderio personale, non per forza per apparire perfetta sullo schermo. L’idea di Nargi, infatti, è quella di essere bella ma di stare bene con se stessa e con il proprio corpo. Ecco, dunque, che l’allenamento diventa una presenza costante nel mondo di Federica Nargi: sui social la vediamo spesso allenarsi da sola e/o in compagnia, fare yoga e seguire un’alimentazione sana e bilanciata.

Insomma, Federica Nargi non ha mai nascosto di essersi rifatta il seno e di eseguire qualche trattamento estetico al viso (del filler non ci sono conferme), ma dall’altra parte è una grossissima sostenitrice dello sport e di uno stile di vita sano e dinamico: la bellezza della vita è anche ascoltare il proprio corpo, e Federica Nargi questo lo sa molto bene.