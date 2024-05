Al via la 77esima edizione del Festival di Cannes. Tante le star che hanno sfilato nella serata inaugurale, tra cui l’attrice Meryl Streep, che ha incantato tutto con il suo look. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sull’abito scelto dalla Streep.

Festival di Cannes 2024: il look di Meryl Streep

Ieri, 14 maggio 2024, c’è stata la serata inaugurale della 77esima edizione del Festival di Cannes. Tante le caleb che hanno sfilato sul red carpet, tra cui la nota attrice Meryl Streep, l’indimenticabile Miranda Priestly del film “Il Diavolo veste Prada”. La Streep è stata l’ospite d’onore della serata, ricevendo dalle mani di Juliette Binoche la Palma d’Oro alla carriera: “Grazie al pubblico che non si è ancora stufato di me”. Meryl Streep ha incantato tutti con il suo look, nonostante i 75 anni da compiere, l’attrice statunitense è sempre in splendida forma. Per questa occasione speciale, Meryl ha sfoggiato un abito di seta bianco, leggermente drappeggiato sul fianco, per via del taglio a portafoglio. L’abito presenta uno scollo a V, ha le maniche lunghe e una gonna con mini strascico. A completare il look gli occhiali da vista in nero acetato, una pochette gioiello, un paio di sandali con plateau e un paio di orecchini pendenti. Insomma, Meryl Streep si è certamente rivelata la più chic della serata. L’attrice statunitense, quando è arrivata a Cannes, ha invece indossato un completo sartoriale off-white, firmato Michael Kors, abbinato a una camicia maschile a righe verticali bianche e blu, ai piedi un paio di décolleté color argento, un cappello a falda larga, un paio di occhiali da sole e degli orecchini a cerchio. Insomma, super elegante anche all’arrivo in Costa Azzurra!

Meryl Streep: Palma d’Oro alla carriera

Quella di ieri sera, 14 maggio 2024, è stata sicuramente una serata che Meryl Streep difficilmente dimenticherà. L’attrice, quasi 75enne, ha infatti ricevuto la Palma d’Oro alla carriera, nel corso della serata di inaugurazione del Festival di Cannes 2024. A consegnarle il premio è stata l’attrice francese Juliette Binoche, che ha detto le seguenti parole: Ti adoriamo, sei un tesoro internazionale, hai cambiato il modo di raccontare le donne”. Meryl Streep è senza dubbio una delle più grandi attrici al mondo, basta pensare a quante nomination per i Premi Oscar ha ricevuto, ovvero ben 21, vincendo il Premio per 3 volte. Insieme a Frances McDormand e Ingrid Bergman, Meryl Streep è la seconda donna che detiene più premi come attrice, con davanti solamente Katherine Hepburn, che ha vinto quattro statuette. Una carriera davvero strepitosa quella della Streep, tantissimi i film nei quali l’abbiamo vista recitare, alcuni davvero indimenticabili, da “Il Diavolo veste Prada” a “La mia Africa”, passando per “Mamma Mia” e “Julie & Julia”. La Palma d’Oro alla carriera è senza dubbio più che meritata.

