Jacopo Matano è fratello di Alberto? Chi è in realtà questo personaggio?

Se anche voi siete curiose e ne vorreste sapere di più, allora questo è di sicuro il posto giusto. Infatti in questo articolo, andremo a conoscere meglio Jacopo Matano, chi è e cosa fa.

Jacopo Matano è il fratello di Alberto? Chi è veramente

Jacopo Matano è un noto telegiornalista, ormai conosciuto dal pubblico televisivo come il telegiornalista di RAI 3, per quanto concerne il TG delle 14:00. Si tratta di un giornalista politico, che ormai da oltre 7 anni rappresenta il volto del TG3 del primo pomeriggio.

Non si tratta invece, del fratello del ben più noto Alberto Matano, telegiornalista protagonista del TG 1, ormai diventato ancor noto grazie alla conduzione di La Vita in Diretta, programma in cui ha consolidato il proprio status nell’ambiente dello spettacolo, prima coadiuvato da Lorella Cuccarini e quindi da one-man-show.

Il giornalista ha origini calabresi, e in poco tempo ha saputo imporre il suo modo di fare televisione, catturando le attenzioni dei telespettatori e anche moltissimi consensi. Non sarebbe però, il fratello del collega di RAI3 Jacopo Matano: Alberto Matano avrebbe infatti un fratello di nome Vincenzo, laureato in scienze politiche e impiegato proprio nel settore della politica italiana; ed una sorella Maria Luisa, dirigente di un noto gruppo bancario.

E’ la Matano-mania: sono molti i personaggi televisivi con questo cognome

Tra i più noti e famosi, oltre a Jacopo ed Alberto, noti giornalisti, possiamo anche annoverare il comico ed ex youtuber Frank Matano, il cui nome per esteso sarebbe Francesco.

Il ragazzo, ormai diventato volto noto della TV, grazie ai molti programmi e talent a cui ha preso parte come giudice o come conduttore, ha 34 anni ed ha origini statunitensi da parte di madre.

E’ anche saltato agli onori di cronaca come discreto attore: infatti, nel 2013 ha debuttato al cinema nel film Fuga di cervelli, diretto da Paolo Ruffini. Lo stesso anno, ha creato un secondo canale su YouTube dedicato al mondo dei videogiochi di nome “FRANK MATANO Games”. L’anno seguente, ossia nel 2014 avrebbe anche preso parte al film Tutto molto bello, anch’esso diretto da Paolo Ruffini.

Nel 2015 compare in televisione come inviato de Le Iene presentano: Scherzi a parte.

Nel 2015 Frank Matano, ormai noto ed apprezzato dal pubblico, viene nominato “Personaggio Rivelazione dell’anno”.

