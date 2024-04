Chiara Ferragni dopo settimane di silenzio social, è tornata su Instagram, sfoggiando un vestito già definito come il “vestito della vendetta”. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quanto costa l’abito indossato dall’influencer.

Chiara Ferragni torna su Instagram con il “vestito della vendetta” a Venezia: il prezzo

Da quando era tornata dalle vacanze di Pasqua a Dubai insieme ai figli, Leone e Vittoria, Chiara Ferragni era letteralmente sparita dai social, non pubblicando più nulla per settimane. Ma eccola adesso con un nuovo post su Instagram, che la ritrae a Venezia con indosso un abito che è già stato definito come un “revenge dress”, ovvero “il vestito della vendetta”. L’imprenditrice e influencer si è infatti recata a Venezia per partecipare all’inaugurazione della mostra Musei delle Lacrime del suo amico Francesco Vezzoli, indossando un abito lungo nero caratterizzato da uno spacco vertiginoso firmato Mônot. Ma, quanto costa questo abito? Online il vestito viene venduto a 1.295 euro. Il vestito, oltre dallo spacco vertiginoso, è caratterizzato da da un design elasticizzato, collo alto, maniche corte e chiusura posteriore con zip. Chiara Ferragni ha completato il look con un paio di décolleté con tacco di colore nero e da una borsa di Hèmes, anch’essa di colore nero. Per quanto riguarda l’acconciatura, Chiara ha scelto di portare i capelli raccolti con due ciuffi lasciati liberi sul davanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Perché l’abito indossato da Chiara Ferragni è definito “il vestito della vendetta”?

Come abbiamo appena visto, dopo settimane di silenzio social l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni è tornata su Instagram, postando alcune foto mentre si trovava a Venezia. Chiara ha indossato un vestito nero con uno spacco vertiginoso firmato Mônot, che è stato subito definito come un “revenge dress” ma, come mai? E’ stato definito così perché l’abito indossato dalla Ferragni ricorda proprio quello che aveva indossato Diana dopo la fine del matrimonio con Carlo. Come tutti saprete Chiara Ferragni sta vivendo un periodo molto complicato, non solo per quanto riguarda il caso del pandoro griffato, ma anche nella sua vita privata. Lei e Fedez infatti si sono lasciati e sembrano ben lontani da un possibile riavvicinamento. La scelta dell’outfit di Chiara per il suo ritorno su Instagram non sembra quindi per nulla casuale. La Ferragni non ha ancora commentato l’intervista che aveva rilasciato Fedez a “Belve“, andata in onda la scorsa settimana. Il rapper aveva infatti parlato delle fine del matrimonio con Chiara, affermando che comunque sia l’influencer sarà sempre la donna più importante della sua vita. Al momento non si sa quindi come siano esattamente i rapporti tra la Ferragni e Fedez, soprattutto dopo l’intervista di quest’ultimo. Staremo a vedere se Chiara commenterà o meno questa intervista o se invece preferirà non dire nulla. Fedez intanto ha trascorso diversi giorni a Los Angeles, partecipando anche al famoso festival del Coachella.

