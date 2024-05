Chi è Liberato, il cantante dal volto sconosciuto?

L’arcano è ormai risolto, è stata svelata la vera identità del rapper napoletano Liberato. Scopriamo insieme chi è Liberato, il cantante napoletano dal volto coperto.

Chi è Liberato: tutto sul cantante dal volto misterioso

Liberato è un rapper napoletano di grande successo. I suoi pezzi più famosi sono “Tu t’e scurdat’ ‘e me” e “Nove Maggio”, con i quali è riuscito a costruirsi un vastissimo pubblico; tutto ciò ha portato, però, sempre più persone, a chiedersi la vera identità del cantante.

Il vero nome di Liberato è Gennaro Nocerino. A renderlo noto è stato ThePipolGossip attraverso i sui canali Social. Per scoprire l’identità del rapper napoletano è bastato consultare il sito della Siae. Il successo del cantautore era dato, oltre che alla sua bravura, a questo alone di mistero che vi era intorno alla sua figura. Potrebbe cambiare qualcosa ora che è stata svelata la sua vera identità?

Tutti pensavano che Liberato fosse Livio Cori

Il nome che si è sempre accostato a Liberato è stato quello del cantante napoletano Livio Cori. Il cantante è noto per il suo ruolo anche marginale nella serie Tv “Gomorra” e per la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Nino D’Angelo. Di recente il nome di Livio Cori è stato molto cliccato per la sua relazione con Anna Tatangelo. Il cantante napoletano ha sempre smentito ogni voce che lo accostasse a Liberato. Adesso che si conosce la vera identità del rapper non ci sono più dubbi.