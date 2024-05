Siamo giunti alla 77esima edizione del Festival di Cannes, una delle rassegne cinematografiche più importanti al mondo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, tutto quello che c’è da sapere sull’edizione di quest’anno.

La 77esima edizione del Festival di Cannes è partita ufficialmente oggi, 14 maggio 2024 e proseguirà fino al 25 maggio. Dopo il trionfo lo scorso anno del film “Anatomia di una caduta” di Justine Triet, c’è molta attesa di scoprire chi sarà quest’anno ad aggiudicarsi la Palma d’Oro come miglior film. Il programma per questa 77esima edizione vede 22 film in concorso, tra cui l’ultimo di Paolo Sorrentino, dal titolo “Parthenope“. Ma vediamo l’elenco dei film in Concorso al Festival di Cannes 2024:

Megalopolis – Francis Ford Coppola

The Apprentice – Ali Abbasi

Motel Destino – Karim Ainouz

Bird – Andrea Arnold

Emilia Perez – Jacques Audiard

Anora – Sean Baker

The Shrouds – David Cronenberg

The substance – Coralie Fargeat

Grand Tour – Miguel Gomes

Marcello mio – Christophe Honoré

Feng Liu Yi Dai (Caught by the tides) – Jia Zhang-Ke

Alle we imagine as light – Payal Kapadia

Kinds of Kindness – Yórgos Lanthimos

L’Amour Ouf – Gilles Lellouche

Diamant brut (Wild Diamond) – Agathe Riedinger (opera prima)

Oh, Canada – Paul Schrader

Limonov – The Ballad – Kirill Serebrennikov

Parthenope – Paolo Sorrentino

Pigen med Nalen (The Girl with the Needle) – Magnus Von Horn

The Most Precious of Cargoes – Michel Hazanavicius

Seed of the Sacred Fig – Mohammad Rasoulof

Three Miles to the End of the World – Emanuel Parvu

I film Fuori Concorso:

Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller

Horizon: An American Saga di Kevin Costner

The Second Act di Quentin Dupieux (FILM APERTURA)

Rumours di Guy Maddin, Evan Johnson e Galen Johnson

She Got no Name di Chan Peter Ho-Sun

Il conte di Montecristo di Alexandre De La Patelliere e Matthieu Delaporte

Per quanto invece riguarda la rassegna Un Certain Regard abbiamo:

Norah – Tawfik Alzaidi

The Shameless – Konstantin Bojanov

Le Royaume – Julien Colonna (opera prima)

Vingt Dieux! – Louise Courvoisier (opera prima)

Le Procès du Chien (Who let the dog bite? – Lætitia Dosch (opera prima)

Gou Zhen (Black Dog) – Guan Hu

The Village Next to Paradise – Mo Harawe (opera prima)

September Says – Ariane Labed (opera prima)

L’histoire de Souleymane – Boris Lojkine

Les Damnés (The Damned, I dannati) – Roberto Minvervini

On becoming a Gunea fowl – Rungano Nyoni

Boku no Ohisama (My Sunshine) – Hiroshi Okuyama

Santosh – Sandhya Suri

Viet and Nam – Truong Minh Quý

Arman – Halfdan Ullman Tondel (opera prima)

When the light breaks – Rúnar Rúnarsson

Niki – Céline Sallette (opera prima)

Flow – Gints Zilbalodis

Queste sono invece Le Proiezioni Speciali:

Apprendre – Claire Simon – documentario (Francia)

La Belle de Gaza – Yolande Zauberman – documentario (Francia)

Ernest Cole: Lost and Found – Raoul Peck – documentario (USA)

Le Fil – Daniel Auteuil (Francia)

The Invasion – Serhij Loznycja – documentario (Ucraina, Paesi Bassi)

Lula – Oliver Stone – documentario (USA)

Nasty – Tudor Giurgiu – documentario (Romania)

Spectateurs – Arnaud Desplechin (Francia)

An Unfinished Film – Lou Ye – documentario (Singapore, Germania)

I Cortometraggi in gara sono:

Across the Waters – Viv Li (Cina)

Les Belles Cicatrices – Raphaël Jouzeau (Francia)

Amarela – André Hayato Saito (Brasile)

The Man Who Could Not Remain Silent – Nebojša Slijepčević (Croazia)

Mau por um momento – Daniel Soares (Portogallo)

Ootidė – Eglė Razumaitė (Lituania)

Perfectly a Strangeness – Alison McAlpine (Canada)

Rrugës – Samir Karahoda (Kosovo)

Sanki yoxsan – Azer Guliev (Azerbaigian)

Tea – Blake Rice (Stati Uniti d’America)

Volcelest – Éric Briche (Francia)

Ecco le Proiezioni di Mezzanotte:

Beterang 2 – Ryoo Seung-wan (Corea del Sud)

Les Femmes au balcon – Noémie Merlant (Francia)

Jiǔlóng Chéng Zhài zhī wéichéng – Cheang Pou-soi (Hong Kong)

The Surfer – Lorcan Finnegan (Australia, Irlanda)

Infine per quanto riguarda la sezione Cannes Première:

Miséricorde – Alain Guiraudie

C’est pas moi – Leos Carax

Everybody loves Touda – Nabil Ayouch

En Fanfare (The Matching Bang) – Emmanuel Courcol

Rendez-Vous Avec Pol Pot – Rithy Panh

Le Roman de Jim – Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu

Vivre, mourir, renaitre – Gaël Morel

Maria – Jessica Palud

Per quanto invece riguarda la giuria, abbiamo lo sceneggiatore e fotografo turco Ebru Ceylan, l’attrice francese Eva Green, l’attrice americana Lily Gladstone, la regista e sceneggiatrice libanese Nadine Labaki, l’attore italiano Pierfrancesco Favino, il regista, produttore e sceneggiatore spagnolo Juan Antonio Bayona, il produttore e attore francese Omar Sy e il regista giapponese Kore-Eda HiroKazu. Infine la presidente di giuria è la regista, attrice e sceneggiatrice Greta Gerwin.

Festival di Cannes 2024: gli ospiti

Sono tanti gli ospiti attesi per questa 77esima edizione del Festival di Cannes, che si svolgerà dal 14 al 25 maggio 2024. Tra i più attesi abbiamo Adam Driver,

Cate Blanchett, Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth ;Chiara Mastroianni, Kevin Costner, Sienna Miller Emma Stone, Léa Seydoux, Diane Kruger, Dennis Quaid, Demi Moore, Uma Thurman, Richard Gere e Selena Gomez.

