I premi ai vincitori della seconda edizione dei Nastri d’Argento dedicati alla serialità, votati dai Giornalisti Cinematografici Italiani non hanno deluso nessuno. I premi verranno consegnati sabato 4 giugno al Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli.

Nastri d’Argento 2022: i vincitori

Tutti contenti per i risultati della seconda edizione dei Nastri d’Argento dedicati alla serialità. I premi verranno consegnati sabato 4 giugno a Napoli, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale. Le migliori Grandi Serie 2022 votate dai giornalisti cinematografici italiani sono state A casa tutti bene – La Serie di Gabriele Muccino e Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek. “Nastro dell’anno” per la serie tv più innovativa a Zerocalcare per la sua bellissima Strappare lungo i bordi.

Carlo Verdone ha ottenuto il Nastro per Vita da Carlo, la più votata tra le “serie original”. Per i vari generi narrativi i Nastri sono andati a I bastardi di Pizzofalcone, tra i titoli “crime”, a Doc – Nelle tue mani, tra i titoli “dramedy”, a Bangla, per i titoli “commedia” e a Yara e Sabato, domenica e lunedì per i “Film tv”.

Hanno vinto i nastri per i migliori attori protagonisti Maria Chiara Giannetta, per Blanca, e Luca Argentero, per Doc – Nelle tue mani.

Tra i non protagonisti hanno vinto Ambra Angiolini e Anna Ferzetti, per Le Fate Ignoranti, Monica Guerritore, per Vita da Carlo e Speravo de morì prima, Eduardo Scarpetta, per L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta, e Max Tortora, per Tutta Colpa di Freud e Vita da Carlo. Riceveranno i Premi Biraghi – Serie i due esordienti Caterina De Angelis e Antonio Bannò, scelti dal Direttivo SNGCI, che ha assegnato anche Nastri speciali all’autrice Lisa Nur Sultan e a Barbara Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero e Carla Signoris, il cast femminile di Studio Battaglia. Il produttore Domenico Procacci ha vinto come “miglior regista esordiente” per Una Squadra.

La seconda edizione di Nastri d’Argento dedicati alle serie

Le serie più significative dell’anno, candidate al premio per la Miglior Serie 2022, sono state 12. I titoli che hanno conquistato l’attenzione del pubblico sono in tutto 16. I Giornalisti Cinematografici hanno votato i protagonisti della seconda edizione tra una serie di titoli che hanno stravolto i contenuti e il mercato audiovisivo tradizionale, con un modo di “fare cinema” diverso, ma firmato anche da autori di un livello importante. Il meglio della serialità sarà protagonista della Serata di Gala che si concluderà a Palazzo Reale, sul palcoscenico del Teatro di Corte, il 4 giugno, con la consegna dei premi. La selezione ha preso in considerazione i titoli della stagione 2021-2022, andati in onda entro il 30 aprile 2022. Nel giorno del gran finale a Napoli verranno annunciati altri premi fuori dalla selezione e decisi dal Direttivo Nazionale dei Nastri. I vincitori riceveranno i Nastri, che quest’anno sembrano non aver deluso nessuno, grazie anche alla grande qualità delle serie che hanno partecipato.