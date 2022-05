Doc-Nelle tue mani: trama e cast

Doc-Nelle tue mani è un medical drama tratto da una storia vera, interpretato da Luca Argentero e Matilde Gioli. Una serie basata sul romanzo “Meno Dodici”, tratto da una storia vera.

Doc – Nelle tue mani: il medical drama con Luca Argentero

Doc – Nelle tue mani è un medical drama che racconta la vita di Andrea Fanti. Questa fiction è tratta da una storia vera, raccontata nel libro “Meno dodici” di Pierdante Piccioni e Pierangelo Sapegno. Racconta di come Fanti, a causa di un trauma cerebrale, abbia perso la memoria dei suoi ultimi dodici anni e di come per la prima volta si ritrovi ad essere un semplice paziente, invece di un brillante medico.

Il protagonista finisce in un mondo sconosciuto, in cui tutti sono estranei. Anche la sua carriera torna indietro e da primario torna ad essere specializzando. L’ospedale è l’unico luogo in cui si sente a suo agio. A vestire i panni di Andrea Fanti è Luca Argentero, affiancato da Matilde Gioli, che interpreta la collega Giulia Giordano.

Doc – Nelle tue mani: la trama della prima serie

Andrea Fanti è un brillante primario di Medicina Interna, poco empatico.

Fino a quando uno sparo gli cambia completamente la vita. A premere il grilletto nella sala d’attesa dell’ospedale è il padre di un paziente deceduto nel suo reparto. Quando si risveglia dall’intervento non ricorda più nulla degli ultimi dodici anni. La memoria di Andrea si è fermata ad un passo dalla morte del figlio Mattia. Non riconosce la figlia Carolina, perché la sua ultima immagine è di lei bambina e non ricorda che a causa della scomparsa di Mattia si è separato dalla moglie. Ora non è più un primario, ma un paziente come tutti gli altri, la cui corteccia cerebrale è gravemente lesionata. L’unica cosa che non è cambiata è il suo desiderio di fare il medico. L’unica possibilità che gli viene offerta è quella di ripartire dalla specializzazione e questa seconda occasione potrebbe portarlo ad essere un medico migliore di quello che era.

Doc – Nelle tue mani: la trama della prima serie

Come tutti i medici italiani, anche quelli del Policlinico Ambrosiano devono affrontare l’emergenza sanitaria causata dal virus. Doc e i colleghi devono affrontare la difficile sfida di tornare alla normalità senza isolarsi, senza perdere la fiducia e il piacere del contatto con gli altri. I medici hanno nuove ferite da elaborare, ovvero la perdita di una persona amata, la scoperta di una paura sconosciuta e lo smarrimento di trovarsi di fronte a qualcosa di ignoto, che si può vincere insieme. Andrea Fanti, dopo l’emergenza, capisce di voler raggiungere un obiettivo, quello di essere primario. Dopo l’arresto di Marco Sardoni, il nuovo primario vuole trasformare il reparto in un presidio di vigilanza contro le future pandemie e interviene per instradare il collega verso una medicina più umana, senza perdere il rapporto con il paziente. L’empatia è lo stesso strumento che Doc usa per convincere Giulia a ritirare la richiesta di trasferimento e per tentare di riconquistare la ex moglie Agnese.

Doc – Nelle tue mani: il cast

Il cast di Doc – Nelle tue mani è formato da: