Qual è il significato di rawdogging? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Rawdogging: il significato del trend per voli lunghi

Negli ultimi tempi si sente spesso parlare di rawdogging, il nuovo trend da viaggio. In pratica questo trend consiste nell’astenersi da qualsiasi forma di intrattenimento durante un volo aereo a lunga percorrenza, dove di soliti ci si intrattiene guardando un film, ascoltando musica, leggendo un libro, dormendo, eccetera. Durante un volo di tante ore il non fare nulla può davvero mettere a dura prova un pò chiunque, ma soprattutto coloro che non sono abituati a passare su un aereo tante e tante ore. Ovviamente il tutto va documentato con dei video, tanto da diventare una vera e propria sfida a chi resiste di più. Quindi in poche parole, il trend del rawdogging è passare tutta la durata del volo a fissare il vuoto.

Rawdogging: il nuovo trend che sta spopolando su TikTok

Come abbiamo appena visto, il rawdogging è il nuovo trend che sta spopolando in particolare su TikTok e consiste nell’astenersi da qualsiasi forma di intrattenimento durante un volo a lunga percorrenza. Questo trend è esploso lo scorso mese di maggio quando, una giovane ragazza di Londra di nome West, ha condiviso un video su TikTok la propria decisione di passare tutte le ore de volo solamente a fissare la mappa del volo sullo schermo. Il video è diventato virale nel giro di pochissimo e ha dato il via al trend, che è diventato una vera e propria sfida tra i vari utenti

Rawdogging: da forma di disintossicazione a sfida

Inizialmente questo trend del rawdogging sembrava anche una cosa positiva, nel senso che era visto come una forma di disintossicazione digitale e un modo per meditare o comunque per passare del tempo con i propri pensieri. Col passare dei giorni però è diventato qualcos’altro, ovvero una sfida tra utenti per vedere chi è che resiste più ore, portando quindi al limite la propria resistenza fisica e mentale. Qualcosa di “positivo” è stato quindi, come accada praticamente sempre, trasformato subito in qualcosa di “negativo”, con il solito obiettivo di acchiappare dei like. Tra gli utenti c’è anche chi addirittura ha detto di non aver mangiato e bevuto nulla durante tutto il volo o chi non è nemmeno andato in bagno, nonostante questi siano bisogni primari e non certo forme di intrattenimento. Quindi, se il rawdogging viene spacciato come una forma di disintossicazione digitale, in realtà risulta davvero difficile trovarci dei benefici in questo trend. Pare invece essere la solita ossessione per ottenere più like possibile. Infatti, in un articolo de The Indipendent, nel migliore delle ipotesi il rawdogging è considerato una forma di forza mentale e resistenza spartana, nella peggiore invece è la classica ossessione per l’autocontrollo. Quindi, trascorrere un volo a lunga percorrenza senza forme di intrattenimento va anche bene, sicuramente può essere un modo per connettersi con la parte più profonda di noi stessi, ma un conto è farlo davvero per avere un beneficio, un altro è farlo solo ed esclusivamente per acchiappare dei like.