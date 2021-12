Chi è Maria Chiara Giannetta: tutto sull’attrice

Originaria della Puglia, Maria Chiara Giannetta ha cominciato a studiare recitazione fin da bambina grazie all’assistenza e agli insegnamenti di una maestra di recitazione privata, è poi approdata a Roma per continuare la sua formazione. Oggi, dopo essersi iscritta alla facoltà di lettere, si è finalmente resa conto che la recitazione è davvero la sua strada.

Chi è Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta è nata il 20 maggio 1992 a Foggia, in Puglia. Appassionata da sempre di recitazione, Maria Chiara comincia il suo percorso teatrale all’età di 11 anni. Studia recitazione al Teatro dei Limoni in Puglia e nel 2011 si trasferisce a Roma per proseguire i suoi studi al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove Maria Chiara sostiene un provino e lo passa. Nello stesso comincia la sua carriera in ambito teatrale, partecipando a vari spettacoli come Chicago, Girotondo, Il gatto con gli stivali e I racconti di Silente.

Dopo i tre anni di lezioni e il diploma al Centro Sperimentale, comincia il periodo più difficile: senza lavoro e senza la possibilità di sostenere le spese di una città costosa come Roma, Maria Chiara affronta un momento di sconforto e di depressione che la indurrà a tornare in Puglia.

Il vero inizio di carriera

Paradossalmente, i primi ingaggi arrivano da Roma nel momento in cui Maria Chiara ha lasciato la Capitale.

Nel giro di pochissimo tempo l’attrice sarà scritturata per quattro importanti fiction: Baciati dal Sole, L’allieva, Un Passo dal Cielo 4 e, infine, Don Matteo. A consacrarla definitivamente a attrice emergente ma già molto amata dal pubblico è il ruolo di Asia nella fiction Che Dio Ci Aiuti.

Dopo la parte in Don Matteo 11, nella dodicesima stagione della serie, Maria Chiara Giannetta interpreta il Capitano Anna Olivieri, che nel corso della stagione ha stretto un rapporto sentimentale con il pubblico ministero Marco Nardi. Nonostante sia il suo primo ruolo importante, Maria Chiara è in grado di reggere senza fare una piega il confronto e soprattutto l’integrazione in un cast rodato e apprezzatissimo dal pubblico.

Nel 2021 prende parte alla serie Buongiorno, mamma!, in onda su canale 5, al fianco di Raoul Bova, Matteo Oscar Giuggioli e Federico Cesari. Nello stesso anno è anche la protagonista nella serie televisiva di successo Blanca, in onda su RaiUno dal 22 novembre.

Il provino per Don Matteo 12

La storia del provino per il ruolo del Capitano in Don Matteo 12 è assolutamente particolare: Maria Grazia ha spiegato che, dopo aver sostenuto una piccola parte nell’undicesima stagione, temeva che sarebbe stata scartata per un ruolo più importante (in realtà addirittura principale).

Quando il nome di Maria Chiara Giannetta viene scelto tra quello delle altre aspiranti per sostenere il ruolo del capitano Anna Olivieri, l’attrice si trova su un bus ed è di ritorno a Foggia. Dopo aver ricevuto la telefonata Anna avrebbe voluto urlare la propria gioia ai quattro venti ma, come ha raccontato in un’intervista, ha dovuto attendere ben cinque ore prima di farlo.

Il successo di Blanca

Serie televisiva trasmessa in prima serata su rai 1 a partire da novembre 2021 per la durata di sei episodi. Diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, è tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi e vanta la speciale consulenza artistica di Andrea Bocelli.

Blanca Ferrando è un’aspirante poliziotta ipovedente. Dopo aver perso la vista a dodici anni a causa di un incidente, si ritrova ad un passo dal realizzare il sogno della sua vita: lavorare in polizia. Una volta arrivata in commissariato per uno stage, però, si scontra contro la diffidenza di tutti. Grazie alle abilità sviluppate negli anni e con l’aiuto del suo cane Linneo, un bulldog americano femmina che la protegge e conforta nei momenti difficili, Blanca si rivela una detective dotata di uno “sguardo” diverso ed efficace.