Manca davvero pochissimo al matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quando si celebreranno le nozze, la location scelta e chi saranno gli invitati.

Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: dara, location, invitati

La sorella di Belen Rodriguez, Cecilia, e il personaggio televisivo ed ex ciclista su strada Ignazio Moser, stanno per diventare marito e moglie. La coppia infatti pronuncerà il fatidico sì domenica prossima, 30 giugno. Cecilia e Ignazio hanno scelto di sposarsi in Toscana, per l’esattezza ad Artimino, nel comune di Carmignano a Prato e più precisamente nella Villa Medicea “La Ferdinanda”, che dà direttamente sui vigneti di Monte Albano. Si tratta davvero di una cornica da favola e super romantica per la coppia che sta insieme dal 2017. Pare che gli invitati siano circa 200, tra cui ovviamente anche tanti vip, tanto che l’interno paese sarà presidiato dalle Forze dell’Ordine. A fare da damigella d’onore a Cecilia sarà la sorella, la showgirl Belen Rodriguez, mentre il testimone sarà il fratello Jeremias. Pare che tra gli invitati ci saranno anche Giulia De Lellis e Andrea Damante, molto amico dello sposo. A portare le fedi nuziale saranno i nipotini di Cecilia, ovvero i figli di Belen, Santiago, nato dalla relazione con Stefano De Martino, e Luna Marì, nata invece dalla relazione con Antonino Spinalbese. A celebrare il rito civile sarà un caro amico degli sposi. Secondo le ultime indiscrezioni, sarà il cantante Tananai a cantare al matrimonio di Cecilia e Ignazio, che si esibirà cantando le sue canzoni più famose, come ad esempio “Tango“. Cecilia Rodriguez ha voluto dare qualche anticipazioni ai suoi fan circa l’abito che indosserà per dire di sì a Ignazio. In una storia su Instagram si vede infatti la futura sposa entrare in uno degli store di Atelier Emé, assieme a Belen e alla loro mamma, Veronica Cozzani. Anche Diletta Leotta ha scelto per le sue nozze un abito firmato Atelier Emé. Insomma, è davvero tutto pronto per uno dei matrimoni più attesi di questa estate 2024, davvero ricca di matrimoni vip.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la storia d’amore

Ancora qualche giorno e Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno marito e moglie. I due si sono conosciuti al Grande Fratello, quando lei era fidanzata con Francesco Monte. Cecilia e Ignazio si sono innamorati, e nonostante diversi tira e molla, la loro storia dura ormai da più di sei anni, tanto che lo scorso anno è arrivata la proposta di matrimonio da parte dell’ex ciclista. Ecco cosa aveva detto in proposito Moser: “Cecilia se l’aspettava al mio compleanno, ma io ho preferito una cosa più intima. I pregi di Cecilia sono la sua bontà e la sua spontaneità: lei è buona ma ha anche un carattere forte”. Domenica 30 giugno il loro sogno d’amore diventerà realtà, in quello che si prospetta essere un matrimonio da favola. Non ci resta che fare gli auguri ai futuri sposi!

