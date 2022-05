Iniziata nel 2017 e basata sull’omonimo ciclo di romanzi di Maurizio de Giovanni, la serie televisiva i Bastardi di Pizzofalcone è arrivata alla terza stagione e si sta preparando alla quarta. Su Rai 1, la serie è stata una dei piatti forti del palinsesto invernale, andando in onda tra settembre e ottobre 2021.

La serie racconta le vicende del commissariato napoletano di Pizzofalcone e dei suoi agenti, tutti caratterizzati da complesse vicende personali e sentimentali che incorniciano – o si fanno incorniciare – dalle indagini svolte dai cosiddetti bastardi nel corso di ogni singola stagione.

I Bastardi di Pizzofalcone: un grande cast

Perché una serie tv funzioni non basta una grande storia, non è sufficiente un’avvincente sceneggiatura, non occorre soltanto un montaggio arricchito con il giusto sonoro; c’è infatti anche bisogno di un cast talentuoso e di attori che siano capaci di dare un volto credibile ai personaggi che interpretano, di fare affezionare il pubblico al ruolo che recitano, insomma di conquistarci con la propria recitazione.

Per quanto riguarda i Bastardi di Pizzofalcone, gli attori scelti per interpretare le forze dell’ordine legate al commissariato napoletano sono tutti di alto livello. Vediamo chi sono i principali personaggi della terza stagione:

Alessandro Gassman è Giuseppe Lojacono, il protagonista principale della serie e dei romanzi da cui è tratta. È un ottimo poliziotto ingiustamente accusato di essere stato legato alla mafia.

è Giuseppe Lojacono, il protagonista principale della serie e dei romanzi da cui è tratta. È un ottimo poliziotto ingiustamente accusato di essere stato legato alla mafia. Carolina Crescentini è Laura Piras, Pubblico Ministero di Napoli che inizierà una storia d’amore con Lojacono.

è Laura Piras, Pubblico Ministero di Napoli che inizierà una storia d’amore con Lojacono. Massimiliano Gallo è Luigi Palma, il vice questore a capo del commissariato di Pizzofalcone.

è Luigi Palma, il vice questore a capo del commissariato di Pizzofalcone. Tosca D’Aquino è Ottavia Calabrese, vice sovrintendente e protagonista di una storia d’amore a dir poco tormentata con Palma.

è Ottavia Calabrese, vice sovrintendente e protagonista di una storia d’amore a dir poco tormentata con Palma. Gianfelice Imparato è Giorgio Pisanelli, vice commissario che andrà in pensione nel corso della stagione.

è Giorgio Pisanelli, vice commissario che andrà in pensione nel corso della stagione. Antonio Folletto è Marco Aragona, agente raccomandato e malvisto, il quale però dimostrerà buon intuito.

è Marco Aragona, agente raccomandato e malvisto, il quale però dimostrerà buon intuito. Simona Tabasco interpreta Alex Di Nardo, giovane poliziotta esperta di armi e dal grilletto apparentemente facile. Litigherà con i familiari a causa della sua omosessualità e si allontanerà dai genitori.

interpreta Alex Di Nardo, giovane poliziotta esperta di armi e dal grilletto apparentemente facile. Litigherà con i familiari a causa della sua omosessualità e si allontanerà dai genitori. Gennaro Silvestro è Francesco Romano, assistente capo dall’atteggiamento violento.

è Francesco Romano, assistente capo dall’atteggiamento violento. Maria Vera Ratti interpreta Elsa Martini, nuovo commissario capo che sostituirà Pisanelli.

Gli agenti del commissariato, i Bastardi di Pizzofalcone, sono all’apparenza dei derelitti, tutti figli di situazioni scomode, ma finiranno per dimostrare il contrario.

La trama della terza stagione dei Bastardi di Pizzofalcone

La terza stagione de i Bastardi di Pizzofalcone ha registrato buoni ascolti, sempre intorno ai 4,5 milioni di spettatori, e si è conclusa con un importante cliffhanger legato a Lojacono, il quale al termine della sesta e ultima puntata della stagione viene ripreso insanguinato e legato a una sedia.

L’ultima stagione andata in onda muove dai momenti successivi all’esplosione che aveva messo a rischio le vite degli agenti di Pizzofalcone, al termine della season 2. Tutti i protagonisti affronteranno nel corso delle 6 puntate – specialmente nelle prime – un importante conflitto emotivo dovuto proprio all’attentato al quale sono scampati ma che ha lasciato morti e feriti nelle ceneri dell’esplosione.

Le forze del commissariato non potranno indagare in prima persona sull’agguato in quanto direttamente coinvolti ma lo faranno di nascosto, sfruttando anche l’aiuto del nuovo commissario. Nel frattempo, a incorniciare il leitmotiv, ci sono crimini e drammi di una Napoli viva e criminale, ricca di vicende sulle quali la squadra sarà chiamata a indagare.

