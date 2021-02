La recitazione ce l’ha nel sangue e ciò lo dimostra anche il suo nome: chi è Eduardo Scarpetta Junior, discendente della famosa famiglia di teatranti partenopei nonché interprete del personaggio di Pasquale Peluso nella serie tv L’amica geniale.

Eduardo Scarpetta Junior chi è

L’attore Eduardo Scarpetta Junior è nato a Napoli il 14 aprile 1993. Il suo trisnonno era il celebre Eduardo Scarpetta, che nella vita ebbe numerose relazioni amorose e altrettanti figli illegittimi. Mentre Eduardo De Filippo, Titina e Peppino nacquero dalla relazione di Scarpetta con Luisa De Filippo, Eduardo Scarpetta Junior è erede del ramo legittimo della famiglia. Suo bisnonno era infatti Vincenzino, secondo figlio del matrimonio di Scarpetta con Rosa De Filippo.

Date le sue celebri ascendenze, che hanno fatto la storia non solo del teatro e dello spettacolo napoletano, ma di tutta Italia, il giovane Eduardo Scarpetta Junior ha spesso affermato che era il suo destino quello della recitazione. Nonostante il nome importante che porta però il giovane attore è una persona molto umile.

Ha da poco esordito sul piccolo schermo dopo anni dedicati allo studio e al teatro è già è un astro nascente dello spettacolo italiano.

Anche suo padre, Mario, che ha perso all’età di undici anni, lavorava nel mondo del cinema e del teatro. Con lui ha recitato nei primi spettacoli quando aveva soli 9 anni. In seguito agli studi presso il prestigioso Centro sperimentale, Eduardo Scarpetta junior ha iniziato a fare i primi provini per la televisione. Nel frattempo ben nove anni di teatro lo hanno forgiato e hanno formato l’attore che oggi è: ha dichiarato spesso che è il teatro il suo vero amore.

Filmografia

Oltre agli svariati e cospicui spettacoli teatrali, Eduardo Scarpetta Junior ha due produzioni importanti alle spalle. Nel 2018 ha recitato nel film di Mario Martone Capri-Revolution, nel quale ha interpretato il ruolo di Vincenzo. Il film, tratto da una storia vera, narra le vicende di una comune di artisti nordeuropei fondata proprio sull’isola di Capri.

Il ruolo per il quale è maggiormente conosciuto è sicuramente quello del muratore comunista Pasquale Peluso nella serie tv L’amica geniale, tratto dalla serie omonima della scrittrice Elena Ferrante. Un ruolo fondamentale nella sua carriera, che lo ha reso famoso non solo in Italia ma anche all’estero grazie all’enorme risonanza mondiale che ha avuto la serie tv prodotta da Rai Fiction in collaborazione con HBO.

Prossimamente sarà forse nel cast del film dedicato al suo trisnonno, Qui rido io. Tornerà quindi a lavorare con il regista Mario Martone e affiancherà un altro gigante del cinema italiano e partenopeo, Toni Servillo.