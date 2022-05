Vita da Carlo: trama e cast

Vita da Carlo è una serie tv di 10 puntate in streaming su Prime Video, uscita il 5 novembre 2021, in cui Carlo Verdone interpreta se stesso.

Vita da Carlo, la serie tv di Carlo Verdone

Vita da Carlo è una serie tv comedy che è stata ideata da Carlo Verdone, per Amazon Prime Video, in collaborazione con Aurelio e Luigi de Laurentiis. Per Carlo Verdone si tratta della prima serie, che è formata da 10 puntate e si trova in streaming in esclusiva per Prime Video, dal 5 novembre 2021. Nella serie Carlo Verdone interpreta se stesso, con un po’ di realtà e un po’ di finzione. Si tratta di una nuova avventura per l’attore, che gli permette di sperimentare un linguaggio più moderno e rivolgersi direttamente al pubblico in un modo del tutto nuovo.

Nella serie sono presenti sia personaggi che interpretano se stessi, come la famiglia di Carlo Verdone, sia personaggi creati appositamente per l’occasione, interpretati da Max Tortora, Monica Guerritore, Anita Caprioli e Caterina De Angelis, figlia di Margherita Buy.

Questa serie vuole mostrare alcuni retroscena della vita privata di Carlo Verdone al pubblico. Sono dieci puntate caratterizzate da una grande leggerezza, la sua famosa ironia e quello sguardo dissacrante che il regista ha sempre mostrato nei suoi quarant’anni di carriera.

Verdone ha deciso di mostrare una parte reale di se stesso e della sua vita, creando una trama che si adatta perfettamente al suo modo di essere, con qualche contorno di finzione che rende il tutto ancora più coinvolgente.

Vita da Carlo: la trama

La serie tv Vita da Carlo mostra al pubblico una parte più intima e privata di Carlo Verdone, per la prima volta nella sua carriera. Racconta la sua vita, circondata dai personaggi che fanno parte della sua famiglia e amici molto particolari che spesso lo mettono davanti a situazioni surreali, in chiave comica. Nella serie non manca lo spazio per l’amore. Il protagonista si innamora di una farmacista che lavora nel suo quartiere, grazie anche alla misurazione della pressione quotidiana. Un evento inaspettato arriva nella sua vita. Carlo Verdone viene ripreso da un passante mentre per strada si sfoga con un tono di voce piuttosto alto, manifestando l’amore per Roma. Un video che diventa virale, così tanto che il presidente della Regione Lazio gli propone di candidarsi come sindaco della città. Verdone passa dall’essere uno degli attori italiani più famosi al mondo della politica, fatto di partiti, insidie, maschere e grandi e divertenti colpi di scena.

Vita da Carlo: il cast

Carlo Verdone interpreta se stesso e ha precisato che per la scrittura dello show ha usato spunti della sua vita, nonostante i fatti siano frutto di finzione. Max Tortora interpreta se stesso, mentre Anna Caprioli è Annalisa, l’infermiera di cui Carlo si innamora. Monica Guerritore interpreta Sandra, ex moglie di Carlo e madre dei suoi figli. I due nella serie fingono di stare ancora insieme quando è presente la suocera. Antonio Bannò è Chicco, il genero di Carlo, mentre Carolina De Angelis, figlia di Margherita Buy, interpreta la figlia di Verdone. Filippo Contri è il figlio maschio di Carlo, Giada Benedetti interpreta Rosa Esposito, assistente dell’attore, Claudia Potenza ha il ruolo di Ivana, compagna di Max Tortora, mentre Stefano Ambrogi è il produttore di Verdone.