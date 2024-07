Michelle Comi, chi è l’influencer che cerca un uomo che la porti in vacanza? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Chi è Michelle Comi: lavoro, laurea, storia

Michelle Comi è un’influencer e content creator su OnlyFans. Michelle ha 29 anni, è originaria di Torino ma vive a Milano. Ha frequentato il liceo artistico Boccioni, dopodiché ha lavorato come impiegata amministrativa presso l’Istituto Tumori della città meneghina. A Cronaca Qui, Michelle ha raccontato come mai ha lasciato il lavoro per diventare content creator su OnlyFans: “guadagnavo 1.500 euro al meso. Avevo solo Instagram, eppure non ero ben vista al lavoro. Ero vittima di mobbing e le mie colleghe mi guardavano malissimo. Mi sono licenziata dall’ospedale e ho aperto OnlyFans. Oggi sono felice”. Cambio di vita drastico per Michelle, che ha anche rivelato che, grazie a OnlyFans, adesso guadagna di più rispetto a quando lavorava in ospedale.

Chi è Michelle Comi: vita privata, OnlyFans

Come abbiamo appena visto, Michelle Comi è una giovane content creator su OnlyFans, piattaforma alla quale si è iscritta dopo aver lasciato il suo lavoro come impiegata amministrativa all’Istituto Tumori di Milano. Oggi Michelle si dichiara felice e, sempre a Cronaca Qui, ha commentato le polemiche sempre attuali riguarda a OnlyFans. Ecco cosa ha detto: “la politica considera OnlyFans un problema? E’ ridicolo. I politici dovrebbero preoccuparsi del gioco d’azzardo.” Michelle ha anche raccontato che sua madre non erano d’accordo con la sua scelta. Per quanto riguarda la sua vita privata, Michelle Comi è fidanzata con Massimiliano Minnocci, conosciuto come Er Brasiliano. Insieme hanno anche realizza un video hard.

Chi è Michelle Comi: l’appello su Instagram

Michelle Comi è molto conosciuta su OnlyFans, ma adesso è diventata ancora più popolare grazie a un appello che ha lanciato sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 343mila follower. Michelle in pratica ha chiesto se c’è qualcuno che la porta in vacanza: “a luglio sono libera. Se qualcuno vuole invitarmi in vacanza.” Michelle ha anche detto quali sono i requisiti per portarla in vacanza:

Hotel a 5 stelle

Villa con piscina privata

Vacanza di almeno 14 giorni

Autista privato

Amante dello shopping

No social, solo divertimento

I follower di Michelle Comi hanno subito espresso i loro dubbi riguarda alla richiesta della content creator, ecco cosa ad esempio ha scritto uno di loro: “ma secondo te trovi qualcuno che ti offra questa vacanza?”. Ecco cosa ha risposto Michelle Comi: “non ho mai pagato in tutta la mia vita una vacanza. L’uomo deve pagare se vuole farsi una vacanza con me.” Michelle Comi ha poi rivelato di aver già ricevuto delle proposte ma che per il momento nessuna di esse soddisfa i suoi requisiti: “mi hanno scritto un paio di imprenditori, ma per ora nulla di troppo interessante. Quindi sto ancora aspettando.” Insomma, non si sa se Michelle Comi alla fine troverà l’uomo “giusto” per lei per questa vacanza, quello che è certo è che la sua popolarità è enormemente cresciuta dopo questo appello pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, che in qualche modo ricorda anche il trend lanciato da Megan Boni su TikTok “Cerco un uomo che lavori nella finanza“.