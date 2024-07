Quale biancheria intima mettere in valigia per le vacanze?

State per partire per le vacanze estive e non sapete quale biancheria intima mettere in valigia? Siete nel posto giusto, in questo articolo parleremo proprio di questo.

Biancheria intima in vacanza: cosa mettere in valigia?

Per tante di noi sta per arrivare il tanto atteso momento di partire per le vacanze e quindi è quasi tempo di preparare la valigia. Spesso si tende a concentrarsi solamente sui vestiti, i costumi da bagno e beauty case, tralasciando invece la biancheria intima e rischiando così di non potere magari indossare un determinato capo proprio perché non ci siamo portare dietro lo slip o il reggiseno giusto. Per questo motivo la scelta della lingerie giusta è fondamentale ed è bene prestarci la massima attenzione. Volete ritrovarci a voler indossare quel vestito bianco che risalta al massimo la vostra tintarella ma avete dietro solamente reggiseni e slip neri? Credo che la risposta sia no, quindi per prima cosa segnatevi i capi di abbigliamento che volete portarvi così da rendere più facile e senza errori la scelta della biancheria intima. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio cosa portarsi dietro.

Biancheria intima in vacanza: la lingerie must have

La scelta della biancheria intima giusta da mettere in valigia è fondamentale per non ritrovarvi a non poter indossare gli abiti che vi siete portate dietro. Quindi è sempre bene portarsi dietro uno slip e un reggiseno nude, per ogni evenienza, così come slip e perizomi senza cuciture. Inoltre è sempre meglio avere dietro anche un reggiseno a fascia, anche se non avete vestiti che si prestano non potete sapere se, proprio in vacanza, ne troverete uno super e, nel caso, volete non sfoggiarlo subito? Tra l’altro, proprio quest’anno è di super tendenza il reggiseno adesivo invisibile che aderisce perfettamente alla nostra pelle e risulta appunto invisibile. Esso può rappresentare una vera e propria salvezza nel caso non si abbia il reggiseno giusto! Infine se la vostra vacanza è con il partner beh, non dimenticate anche un completo intimo sexy!

Biancheria intima in vacanza: ecco i capi giusti

Adesso vediamo insieme alcuni consigli in linea generale sulla biancheria intima da mettere in valigia prima di partire per le vacanze:

Si consiglia di portarsi dietro un numero di slip pari al numero di giorni di vacanza, più un paio di scorta per ogni emergenza. Se nel posto in cui andate potete fare la lavatrice beh, allora potete anche ridurre il numero degli slip da portarsi dietro. Però ricordatevi, gli imprevisti sono all'ordine del giorno e, se la lavatrice non funziona?

Per quanto riguarda i reggiseni, il consiglio è averne almeno uno nude, uno nero e uno senza spalline. In questo caso potrete indossare praticamente tutti i tipi di vestito. Inoltre, si consiglia anche di portarne uno sportivo, insomma non si sa mai che non vi venga voglia di fare jogging o qualche altro sport.

Infine abbiamo i calzini. Dipende molto da dove andate in vacanza, se andate al mare è probabile che non vi servano nemmeno, ma se vi portate dietro delle scarpe chiuse ricordatevi anche due paia di calzini.

Pronte per partire?