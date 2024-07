Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo della settimana dal 22 al 28 luglio 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 luglio 2024

Nel corso di questa settimana il pianeta Mercurio lascerà il segno del Leone per entrare in quello della Vergine, portando tante novità in particolare per i segni di terra. Marte in Gemelli darà tanta energia in più ai segni di Aria. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio le previsioni per la settimana dal 22 al 28 luglio 2024 segno per segno.

L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 luglio 2024: le previsioni per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme l’oroscopo per la settimana dal 22 al 28 luglio 2024 per ogni segno zodiacale:

Ariete: ottima settimana in vista, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Chi è in coppia vivrà momenti davvero unici, mentre chi è single potrebbe conoscere qualcuno di speciale. Sul lavoro tutto nella norma.

Toro: Mercurio torna dalla vostra parte e darà vita a un periodo lavorativo davvero pieno di soddisfazioni. In amore qualche tensione di troppo con il partner, cercate di non prendervela per ogni piccola cosa.

Gemelli: grazie a Marte sarete pieni di energia e avrete tanta voglia di divertimento. Attenzione però al lavoro, per colpa di Mercurio questa non sarà una settimana facile, gli imprevisti saranno all'ordine del giorno.

Cancro: Mercurio torna favorevole, sul lavoro le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. In amore buone notizie, è un mese molto favorevole e positivo, cercate di approfittarne al meglio!

Leone: super settimana dal punto di vista sentimentale, tanti momenti magici da vivere con il partner e tante opportunità per i single. Qualche problema invece sul lavoro, potrebbero infatti esserci discussioni con i colleghi e contrattempi.

Vergine: Mercurio entra finalmente nel vostro segno portando tante belle novità lavorative, se state cercando lavoro beh, questo è un periodo davvero fortunato! In amore settimana tranquilla.

Bilancia : che bella settimana vi attende! Venere, Marte e Mercurio sono tutti con voi, sarete pieni di energie e le cose, sia sentimentalmente che lavorativamente non potrebbero andare meglio di così!

Scorpione: dopo un periodo difficile, le cose stanno decisamente migliorando, anche se questa settimana potrebbero esserci ancora discussioni con il partner e qualche imprevisto sul lavoro. Tenete duro!

Sagittario: grazie a Venere in amore le cose andranno a gonfie vele, alcuni di voi saranno anche pronti per il grande passo. Sul lavoro invece settimana complicata, gli imprevisti potrebbero essere all'ordine del giorno.

Capricorno: super settimana per i single che potrebbero davvero incontrare la persona giusta. Grazie a Mercurio le cose andranno molto bene anche sul lavoro, insomma sarà una settimana molto positiva.

Acquario : sul lavoro le cose andranno decisamente meglio rispetto all'ultimo periodo, in amore però Venere è sempre sfavorevole e anche questa settimana le discussioni con il partner potrebbero essere molto frequenti.

Pesci: settimana abbastanza complicata specialmente sul lavoro, imprevisti e discussioni con i colleghi non mancheranno durante l'intera settimana. Anche in amore settimana così così.

L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 luglio 2024: i segni più fortunati

Nella settimana dal 22 al 28 luglio 2024 i segni più fortunati dello zodiaco saranno Cancro, Leone e Capricorno, mentre la fortuna volterà le spalle a Toro, Pesci e Scorpione.