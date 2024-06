Quali sono i personaggi famosi che questa estate 2024 convoleranno a nozze? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

I matrimoni vip dell’estate 2024

L’estate è la stagione in cui si celebrano più matrimoni, infatti anche molte copie famose hanno scelto questa stagione per il fatidico sì. Prima di andare a vedere quali sono le coppie vip che convoleranno a nozze in questa stagione, c’è chi invece ha deciso di rimandare le nozze, ovvero la coppia formata da Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico. Come mai? Il motivo è semplice, il matrimonio avrebbe dovuto celebrarsi questo mese di giugno, ma per via degli Europei di calcio in Germania, Buffon e la D’Amico hanno dovuto rimandare le nozze. Ma andiamo allora a vedere chi invece si sposerà questa estate 2024.

I matrimoni vip dell’estate 2024: da Diletta Leotta a Cecilia Rodriguez

Andiamo a vedere insieme chi sono le coppie vip che si sposeranno questa estate 2024:

Diletta Leotta e Loris Karius : è probabilmente il matrimonio più atteso di tutta l’estate. Poco prima che la bordocampista di Dazn partorisse Aria, il portiere del Newcastle le ha chiesto la mano. Il giorno scelto per le nozze è domani, sabato 22 giugno, a Vulcano, in Sicilia, terra natale della Leotta.

: è probabilmente il matrimonio più atteso di tutta l’estate. Poco prima che la bordocampista di Dazn partorisse Aria, il portiere del Newcastle le ha chiesto la mano. Il giorno scelto per le nozze è domani, sabato 22 giugno, a Vulcano, in Sicilia, terra natale della Leotta. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : anche la sorella di Belen è pronta a dire sì. Il matrimonio si celebrerà il prossimo 30 giugno in Maremma, e la festa durerà per ben tre giorni.

: anche la sorella di Belen è pronta a dire sì. Il matrimonio si celebrerà il prossimo 30 giugno in Maremma, e la festa durerà per ben tre giorni. Alessandro Vespa : il figlio di Bruna Vespa e di Augusta Iannini si sposerà a Oria, in provincia di Brindisi il prossimo 22 di giugno. Il ricevimento si svolgerà nella masseria di famiglia.

: il figlio di Bruna Vespa e di Augusta Iannini si sposerà a Oria, in provincia di Brindisi il prossimo 22 di giugno. Il ricevimento si svolgerà nella masseria di famiglia. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la coppia in realtà avrebbe dovuto sposarsi il prossimo mese di ottobre, ma hanno deciso di anticipare la data, ovvero il 12 luglio. Il matrimonio sarà celebrato in Versilia, luogo in cui i genitori di Paolo, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, si innamorarono.

la coppia in realtà avrebbe dovuto sposarsi il prossimo mese di ottobre, ma hanno deciso di anticipare la data, ovvero il 12 luglio. Il matrimonio sarà celebrato in Versilia, luogo in cui i genitori di Paolo, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, si innamorarono. Simona Ventura e Giovanni Terzi : nozze sempre più vicine anche per la Ventura. La coppia pronuncerà il fatidico sì il 6 luglio al Grand Hotel a Rimini. Ci sarà anche una grande festa pre-wedding il giorno 26 giugno a Milano.

: nozze sempre più vicine anche per la Ventura. La coppia pronuncerà il fatidico sì il 6 luglio al Grand Hotel a Rimini. Ci sarà anche una grande festa pre-wedding il giorno 26 giugno a Milano. Paolo Dybala e Oriana Sabatini : il calciatore della Roma sposerà la Sabatini in Argentina, il 20 luglio, vicino a Buenos Aires.

: il calciatore della Roma sposerà la Sabatini in Argentina, il 20 luglio, vicino a Buenos Aires. Maria Teresa Ruta : è pronta a dire sì per la dodicesima volta Maria Teresa Ruta, che sposerà il suo compagno con il quale sta ormai da 20 anni. In realtà il matrimonio non si celebrerà questa estate, ma il 23 del mese di ottobre.

: è pronta a dire sì per la dodicesima volta Maria Teresa Ruta, che sposerà il suo compagno con il quale sta ormai da 20 anni. In realtà il matrimonio non si celebrerà questa estate, ma il 23 del mese di ottobre. Daniela Ferolla e Vincenzo Novari: Miss Italia 2001 è pronta a sposare l’uomo con cui sta da vent’anni, la data scelta per le nozze è il 22 di giugno.

Queste sono quindi le copie vip che si sposeranno questa estate, non resta che fare a tutti loro i migliori auguri!

