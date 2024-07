Chi sono i figli del conduttore televisivo Paolo Bonolis? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Paolo Bonolis: chi sono i figli del conduttori avuti da Diane Zoeller

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più noti e amati dal pubblico, che abbiamo visto al timone di tantissimi programmi televisivi, con a fianco l’immancabile Luca Laurenti. Per quanto riguarda la vita privata di Paolo Bonolis, il conduttore ha ben cinque figli, avuti da due matrimoni. Iniziamo dal matrimonio con la psicologa statunitense Diane Zoeller. Dalla relazione sono nati due figli:

Stefano: nato nel 1984, ha oggi 40 anni. In passato ha avuto una relazione con la showgirl Paola Caruso, attualmente vive anche lui negli States e, nel 2022, ha reso nonno per la seconda volta il conduttore tv.

Paolo Bonolis: chi sono i figli del conduttore avuti da Sonia Bruganelli

Come detto in precedenza, Paolo Bonolis è stato sposato due volte, la seconda con l’opinionista italiana Sonia Bruganelli, la cui relazione è finita poco tempo fa. Insieme hanno avuto tre figli:

Davide : nato nel 2004, Davide ha oggi 20 anni e ha scelto di intraprendere la carriera come calciatore. Dal 1 luglio 2024 è un calciatore del Siena. E' colui tra i figli di Bonolis che ama di più condividere momenti sui social con la sua famiglia, anche con il fratellastro Stefano.

Adele: la più piccola di Paolo Bonolis, Adele è nata nel 2007 e ha quindi 17 anni. Al momento è ancora impegnata a studiare.

Paolo Bonolis: il rapporto con Sonia Bruganelli

Nonostante la fine del matrimonio, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono rimasti in ottimi rapporti, definendosi ancora comunque una famiglia. Oltre all’affetto e alla stima che continua a legarli, l’amore per il figli li porta spesso a passare del tempo tutti insieme. Il settimanale Chi infatti gli ha appena paparazzati mentre sono in vacanza al mare assieme ai figli a Formentera. Senza dubbio un ottimo esempio di unità, l’amore può anche finire ma la famiglia resta. Qualche mese fa invece su Diva e Donna sono stati pubblicati alcuni scatti che ritraggono proprio Paolo e Sonia insieme a teatro, per vedere lo spettacolo di Stefano De Martino. I due nelle foto ridono e scherzano ed entrambi, inoltre, portano ancora la fede nuziale al dito. Il loro rapporto è quindi davvero molto forte, Paolo e Sonia infatti si frequentano spesso insieme ai tre figli e non solamente in occasione delle festività. Ecco cosa aveva detto la Bruganelli poco tempo fa: “siamo una famiglia fortunata e allargata. Lo siamo perché quello che succede nel mondo e anche nella nostra Italia ci fa sentire la paura. In casa invece percepisco solo sicurezza. Sempre.”