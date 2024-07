Achille Costacurta, chi è il figlio di Martina Colombari? Conosciamolo meglio all’interno di questo articolo.

Achille Costacurta, chi è il figlio di Martina Colombari: età

Achille Costacurta è l’unico figlio dell’ex calciatore del Milano Alessandro Costacurta e della conduttrice televisiva ed ex Miss Italia Martina Colombari. Achille è nato il 2 ottobre del 2004 a Milano, ha 19 anni ed è del segno zodiacale della Bilancia. Nonostante la grande notorietà di entrambi i genitori, Achille ha vissuto una vita lontano dai riflettori, anche se si è trovato più volte al centro di alcuni scandali. Achille si è fatto conoscere al pubblico per la sua partecipazione, assieme alla mamma Martina, a “Pechino Express“. Nel corso del programma c’erano stati episodi di rabbia del giovane, che aveva 18 anni, che a fatica la Colombari era riuscita a contenere. Ecco cosa aveva dichiarato in passato l’ex Miss Italia a proposito del figlio: “Achille fa dannare e fa urlare ma fa anche ridere. Ha i problemi di tutti i diciottenni, ovvero quello di svegliarsi al mattino, o il problema che non ti manda un messaggio quando torna a casa tardi e tu ti scegli e dici ‘Sarà tornato? Dormirà a casa della fidanzata, dell’amico? Dove sarà'”. Achille, come dichiarato da Martina Colombari, deve ancora capire cosa vuole fare da grande, ma sicuramente non seguirà le orme né del padre né della stessa Colombari.

Achille Costacurta, chi è il figlio di Martina Colombari: il pugno al vigile

Come abbiamo detto in precedenza, Achille Costacurta ha fatto parlare di sé per alcuni scandali, il giovane è finito infatti al centro della cronache quando aveva 18 anni e aveva sferrato un pugno a un vigile. Achille era stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, che era intervenuto a seguito di una sfuriata del ragazzo su un taxi. Il tassista aveva dichiarato che il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta stava danneggiando il taxi oltre a urlare alcune frasi senza senso. Un agente aveva cercato di calmarlo e Achille gli ha sferrato un pugno in faccia. Il giovane poi si è scusato sui social taggando anche la polizia.

Achille Costacurta, chi è il figlio di Martina Colombari: le foto shock sui social

Nelle ultime ore Achille Costacurta è finito ancora al centro di uno scandalo. Sul sul suo profilo di Instagram sono infatti apparse alcune foto con droga e soldi nelle storie, con tanto di tag della mamma Martina Colombari, facendo quindi riferimenti espliciti a soldi e droga trasportati in maniera illegale. Ma non è finita qui, sono apparsi anche dei commenti inquietanti alle foto di Martina Colombari che ringraziava i suoi fan per gli auguri di compleanno, Achille infatti avrebbe scritto ha sia madre commenti davvero poco carini. C’è chi parla di profilo hackerato, chi invece sostiene che sia davvero tutta opera di Achille. Molti utenti infatti hanno commentato dicendo a Martina Colombari che suo figlio ha bisogno di aiuto. Al momento Martina Colombari non ha detto nulla sulla vicenda, quindi non sappiamo se il profilo di Achille, che è stato subito disattivato, sia stato davvero hackerato. Staremo a vedere.