Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024

Nel corso di questa settimana il pianeta Mercurio entrerà nel segno della Vergine, portando grandi novità in particolare per i segni di Terra. Marte, invece, è sempre nei Gemelli, regalando tanta energia in più ai segni di Aria. Ma vediamo adesso insieme l’oroscopo dal 29 luglio al 4 agosto 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024: le previsioni per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni dal 29 luglio al 4 agosto 2024 segno per segno:

Ariete : Venere è dalla vostra parte e vi regalerà tanti bei momenti da vivere con il partner. Sul lavoro tutto nella norma, occhio solamente alle giornate di giovedì e venerdì quando sarete molto nervosi.

: Venere è dalla vostra parte e vi regalerà tanti bei momenti da vivere con il partner. Sul lavoro tutto nella norma, occhio solamente alle giornate di giovedì e venerdì quando sarete molto nervosi. Toro: ottima settimana dal punto di vista lavorativo, alcuni di voi potrebbero finalmente vedere realizzato un progetto chiuso per troppo tempo nel cassetto. In amore qualche tensione di troppo, occhio soprattutto alla gelosia.

ottima settimana dal punto di vista lavorativo, alcuni di voi potrebbero finalmente vedere realizzato un progetto chiuso per troppo tempo nel cassetto. In amore qualche tensione di troppo, occhio soprattutto alla gelosia. Gemelli: Marte è con voi e vi regalerà tanta energia in più. Mercurio però è sfavorevole, potreste andare incontro a diversi imprevisti sul lavoro. In amore settimana piuttosto tranquilla.

Marte è con voi e vi regalerà tanta energia in più. Mercurio però è sfavorevole, potreste andare incontro a diversi imprevisti sul lavoro. In amore settimana piuttosto tranquilla. Cancro: le cose continuano a procedere nel modo migliore, siete pieni di energia e voglia di fare. Dal punto di vista sentimentale tutto procede a gonfie vele, anche sul lavoro le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

le cose continuano a procedere nel modo migliore, siete pieni di energia e voglia di fare. Dal punto di vista sentimentale tutto procede a gonfie vele, anche sul lavoro le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Leone: Mercurio e Venere sono dalla vostra parte e vi regaleranno una settimana davvero super sotto tutti i punti di vista! Alcuni di voi saranno addirittura pronti per il grande passo!

Mercurio e Venere sono dalla vostra parte e vi regaleranno una settimana davvero super sotto tutti i punti di vista! Alcuni di voi saranno addirittura pronti per il grande passo! Vergine: nonostante un pò di stress che vi accompagnerà nei primi giorni della settimana, avete Mercurio favorevole, che porterà belle soddisfazioni in ambito lavorativo. In amore settimana di alti e bassi.

nonostante un pò di stress che vi accompagnerà nei primi giorni della settimana, avete Mercurio favorevole, che porterà belle soddisfazioni in ambito lavorativo. In amore settimana di alti e bassi. Bilancia: grazie a Venere sarà una super settimana dal punto di vista sentimentale. Chi è in coppia vivrà momenti davvero indimenticabili, chi è single potrebbe incontrare qualcuno di molto speciale.

grazie a Venere sarà una super settimana dal punto di vista sentimentale. Chi è in coppia vivrà momenti davvero indimenticabili, chi è single potrebbe incontrare qualcuno di molto speciale. Scorpione : settimana no, le stelle non sono dalla vostra parte, potreste infatti andare incontro a diversi problemi sul lavoro e a discussioni con il partner. Cercate di non prendervela per ogni cosa.

: settimana no, le stelle non sono dalla vostra parte, potreste infatti andare incontro a diversi problemi sul lavoro e a discussioni con il partner. Cercate di non prendervela per ogni cosa. Sagittario: Giove e Marte sono in opposizione, vi sentirete infatti più stanchi che mai. Chi di voi parte per le vacanze non poteva scegliere momento migliore per un pò di sano relax.

Giove e Marte sono in opposizione, vi sentirete infatti più stanchi che mai. Chi di voi parte per le vacanze non poteva scegliere momento migliore per un pò di sano relax. Capricorno: la Luna in opposizione vi renderà parecchio nervosi ma grazie a Mercurio le soddisfazioni lavorative non tarderanno ad arrivare. In amore settimana così così, verranno tempi migliori.

la Luna in opposizione vi renderà parecchio nervosi ma grazie a Mercurio le soddisfazioni lavorative non tarderanno ad arrivare. In amore settimana così così, verranno tempi migliori. Acquario: con Venere in opposizione in amore le cose non andranno molto bene. Possibili litigi e discussioni con il partner, ci sarà anche chi metterà in discussione la relazione.

con Venere in opposizione in amore le cose non andranno molto bene. Possibili litigi e discussioni con il partner, ci sarà anche chi metterà in discussione la relazione. Pesci: Mercurio è sfavorevole, potreste andare incontro a diversi problemi sul lavoro. Dal punto di vista sentimentale sarà una settimana piuttosto tranquilla, state però attenti alla gelosia che potrebbe portare tensioni nella coppia.

L’oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024: i segni più fortunati

Nella settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024 i segni più fortunati saranno Cancro, Leone e Bilancia. Quelli meno fortunati saranno invece Scorpione, Sagittario e Acquario.