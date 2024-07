“L’amica geniale 4“, quando esce la serie tv basata sui romanzi di Elena Ferrante? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

L’amica geniale 4: quando esce

L’attesissima quarta stagione della serie “L’amica geniale” sta finalmente per arrivare. La serie tv, diretta da Saverio Costanzo, è tratta dai romanzi di Elena Ferrante, e ha avuto un successo enorme, proprio come i libri della scrittrice. Questa quarta stagione sarà tratta dall’ultimo libro della saga della Ferrante, ovvero “Stora della bambina perduta”. Ma, quando uscirà “L’amica geniale 4″? Gli ultimi dieci episodi di questa serie usciranno il prossimo 9 settembre 2024 a livello globale, in Italia uscirà alle 3 di notte del 10 settembre 2024 su HBO e su Max. Insomma, manca davvero poco per vedere cosa succederà in questa attesissima quarta stagione!

L’amica geniale 4: la trama

“L’amica geniale” ha come protagoniste Lila e Lenù, amiche fin da bambine, quando si sono conosciute in un quartiere povero di Napoli. In questa quarta stagione siamo nell’Italia degli anni Ottanta e Lila e Lenù sono ormai adulte e hanno preso strade diverse. Lila si trova invischiata in un ambiente mafioso, mente Lenù è diventata una scrittrice femminista, anche se deve lottare contro una sorta di prigionia domestica. Anche questa stagione sarà incentrata sulla loro amicizia, a tratti meravigliosa, a tratti distruttiva. Ma del resto, così aveva detto a Vanity Fair la stessa Elena Ferrante: “le amicizie femminili sono una terra sconosciuta, soprattutto per noi stesse, una terra senza regole fisse.”

L’amica geniale 4: il cast

Ancora poco più di un mese e si potranno vedere gli ultimi e imperdibili episodi di una delle sere tv di maggiore successo degli ultimi anni, ovvero “L’amica geniale”. La quarta stagione si prospetta essere super coinvolgente per lo spettatore, come del resto lo sono state le tre precedenti. Ma, da chi sarà composto il cast de “L’amica geniale 4″? In questa quarta stagione c’è un inevitabile cambio nel cast, in quanto Lila e Lenù sono ora adulte. A interpretarle non ci saranno più quindi Gaia Girace e Margherita Mazzucco, che hanno dato vita alle protagoniste nella loro fase di crescita. A vestire i panni di Lenù da adulta troviamo l’attrice italiana Alba Rohrwacher, che nel corso della sua carriera ha vinto diversi premi tra cui due David di Donatello, un Nastro d’Argento, due Globi d’Oro e tre Ciak d’Oro. L’abbiamo vista recitare in tanti film e serie tv quali per esempio “Mio fratello è figlio unico”, “La solitudine dei numeri primi”, “Figlia mia” e “La chimera”. Anche se non assomiglia particolarmente alla Lenù da giovane, è stata scelta perché presta la voce fuori campo di Lenù da adulta fin dal primo episodio della serie. Nei panni di Lila troviamo invece l’attrice Irene Maiorino, che abbiamo visto ad esempio nella serie tv “Gomorra 2” e che invece somiglia molto alla Girace. Nel cast troviamo anche Fabrizio Giufino, che interpreterà Nino Serratore, un vecchio compagno di scuola delle due amiche e che ha avuto rapporti intimi con entrambe.