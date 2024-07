Uno splendido disastro è presente in streaming sulla piattaforma Prime Video.

Diretto da Roger Kumble per la Voltage Pictures e tratto dal romanzo best seller di Jamie McGuire. Brian Pett, Marke Clayman, Jonathan Deckter, Nicolas Chartier e Lucas Jarach sono invece i produttori esecutivi.

Il film è una commedia sentimentale, romantica, appassionante, in grado di sorprendere il pubblico internazionale. La storia ruota intorno ad una semplice domanda: può nascere una sincera amicizia tra uomo e donna senza che l’amore si metta di mezzo?

La trama di Uno splendido disastro

Protagonista è Abby Abernathy, una matricola al college con un trascorso turbolento e difficile. La giovane ragazza inizia il nuovo percorso universitario con un solo obiettivo: concentrarsi sugli studi e sul futuro, lasciandosi alle spalle il suo passato. Tuttavia, le sue buone intenzioni falliscono rapidamente quanto incontra Travis Maddox, conosciuto da tutti come attaccabrighe e playboy del campus. Anche se consapevoli della loro attrazione reciproca, i due decidono di essere solo amici. Ma il sentimento che li lega è davvero troppo forte… riusciranno a fidarsi l’uno dell’altra? L’amore trionferà? Correte a vedere il film per scoprire come andrà a finire!

I protagonisti del film

Ad interpretare i due personaggi principali, ovvero Abby Abernathy e Travis Maddox, troviamo rispettivamente Virginia Gardner e Dylan Sprouse. L’attore statunitense è diventato celebre principalmente per il suo ruolo nella serie “Zack e Cody” di Disney Channel. Lei invece, modella e attrice americana, ha preso parte a numerosi film tra cui Lionsgate Fall e Green Halloween.

Virginia Gardner interpreta una giovane donna che desidera ricominciare la sua vita da zero. Giovane prodigio del poker, ha passato la sua infanzia a ripagare i debiti del padre. Ma ora ha solo voglia di riprendere in mano la sua vita.

“Abby sta cercando la sua identità. Nel corso del film, impara però che non si può scappare dal proprio passato e che occorre accettarsi per quello che si è”, ha dichiarato l’attrice.

Proprio come lei, anche Travis non è esattamente chi sembra essere. Ha l’aria da cattivo ragazzo, ma nel profondo è fedele, rispettoso e protettivo nei confronti di chi ama. Inoltre, è dotato di grandi valori.

“Per il ruolo di Travis mi sono allenato duramente per più ore al giorno. È un giovane combattente di MMA e, per renderlo credibile, dovevo sviluppare una certa resistenza per affrontare le lunghe sequenze di combattimento. Travis è molto diverso da quello che sono io: sono questi i personaggi che mi piace interpretare sullo schermo!”, ha dichiarato l’attore.

Il cast completo

Di seguito la lista completa del cast del film Uno splendido disastro e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori: