Partito dal reality show “Grande fratello”, Luca Argentero è diventato un attore di grande bravura e prestigio interpretando film come “Mangia prega ama” e la serie tv “Doc – Nelle tue mani”. Nel 2022 partecipa insieme alla moglie Cristina Marino alla terza edizione di Celebrity Hunted.

L’attore e conduttore televisivo Luca Argentero è nato il 12 aprile 1978 a Torino e nella sua città intraprende gli studi di Economia, laureandosi nel 2004. Il suo esordio nella carriera televisiva avviene nel 2003 grazie al seguitissimo reality show “Grande Fratello”, allora alla terza edizione: il giovane Luca Argentero conquista il terzo posto. Da allora numerose sono le sue apparizioni televisive e inizia anche a lavorare in veste di modello.

La sua prima esperienza di attore è invece quella nella serie tv “Carabinieri”, nella quale affianca altri attori famosi come Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Canalis. Nelle sale cinematografiche invece la sua prima apparizione avviene nel film “A casa nostra” del 2006, per la regia di Francesca Comencini. Altri importanti progetti cinematografici e televisivi ai quali ha lavorato sono: “Saturno contro” di Ferzan Ozpetek; “Lezioni di cioccolato” di Claudio Cupellini; “Solo un padre” di Luca Lucini; “Diverso da chi”, film importante perché Argentero riceve la prima candidatura al prestigioso premio David di Donatello; “Il grande sogno”, regia di Michele Placido.

Nel 2010 ha anche l’onore di recitare al fianco di Julia Roberts nel film “Mangia prega ama”.

La notorietà dell’attore Luca Argentero cresce sempre di più, tanto che inizia a fare le sue prime esperienze da conduttore ad esempio nel programma “Le Iene” e fa anche il giurato nel talent show “Amici di Maria De Filippi”. Nel 2020 la sua interpretazione nella serie tv “Doc – Nelle tue mani” ottiene un grande successo di pubblico. La serie è tratta dalla vera storia di Pierdante Piccioni, medico del Pronto Soccorso che, in seguito ad un incidente, ha una grave amnesia: non ricorda più nulla degli ultimi dodici anni della sua vita.

Il bell’attore torinese Luca Argentero ha già alle spalle un matrimonio. Infatti nel 2009 ha sposato Myriam Catania, doppiatrice e attrice dalla quale si è separato dopo sette anni di matrimonio. Oggi l’attore ha un nuovo grande amore nella sua vita. Si tratta di Cristina Marino, anche lei attrice, conosciuta sul set del film “Vacanze ai Caraibi” nel 2014. La coppia avrà a breve una figlia, la loro primogenita. Riguardo il vivere una gravidanza agli sgoccioli ai tempi del coronavirus, Luca Argentero ha dichiarato durante un’intervista:

Non cambia la mia percezione della cosa o la mia ansia ed emozione. So che è un po’ più difficile per una questione logistica. Negli ospedali in questo momento è tutto più complesso, però la stiamo vivendo molto serenamente, con grande entusiasmo. Siamo molto felici. Anche se oggi, chi è tranquillo fino in fondo? Forse nessuno. È normale che aggiungere stress a un momento così bello non è piacevole, avremmo preferito sicuramente vivercela con più tranquillità. Però è quello che è, va accettato con grande gioia lo stesso.